زون بندی توزیع مناسب آب در ساری فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست کلان شرکت برای تامین و توزیع آب شرب از طریق انتقال آب سد شهید رجایی واحداث تصفیه خانه آب، عملیات اجرای بستر لازم برای زون بندی و توزیع مناسب آب در تمامی نقاط شهرساری با تامین فشارمناسب اجرا شد.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه ساری با ارائه گزارشی اجرای همزمان خط انتقال آب و خط اصلی فاضلاب ساری را تشریح کرد.

وی گفت: عملیات لوله گذاری از میدان امام تا ابتدای بینجلو به طول 450 متر با استفاده از لوله های چدنی به قطر 500 میلیمتر و از بینجلو به سه راه جویبار به طول 450 متر با لوله های چدنی به قطر 400 میلمتر اجرا شد.

خاکسار مقامی، هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر دومیلیارد و 800 میلیون ریال اعلام کرد.

وی افزود: کلیه اتصالات و شیرآلات مورد نیاز جهت رینگ شبکه موجود به خطوط ایجادی 500 و 400 میلیمتری درتقاطع خیابان های بینجلو، 22 بهمن، کوچه پاسدار، بلوار آزادی و پاسداران پیش بینی و سه فقره حوضچه دایره ای برای بازدید و بهره برداری از شیرآلات درطول مسیر احداث شد.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه ساری با اشاره به اجرای همزمان طرح آب و خط اصلی فاضلاب گفت: برای جلوگیری از دوباره کاری ها و حفاریهای بعدی درمسیر میدان امام تا سه راه جویبار،همگام با اجرای طرح آب، خط اصلی فاضلاب این مسیر به طول 950 متر با لوله های پلی اتیلن 500 ، 600 و 850 میلیمتری درعمق متوسط 7 متری به همراه 15 منهول اجرا و آماده بهره برداری شده است.

وی افزود: پروژه آب در بازه زمانی 20 روز و پروژه فاضلاب در 70 روز اجرا شده است.