المانهای شهری نماد فرهنگ و هویت جمعی است

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: داور مسابقه طراحی المان های شهرداری علی آبادکتول و استاد دانشگاه گفت: المان و مجسمه‌های شهری نه تنها به غنای بصری شهر و فضای زیست اجتماعی کمک می‌کنند، بلکه به عنوان نماد و نشانه‌هایی از فرهنگ و هویت جمعی در افزایش روحیه نشاط شهروندان تاثیر بسزایی دارند.