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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

شیخ:

المانهای شهری نماد فرهنگ و هویت جمعی است

المانهای شهری نماد فرهنگ و هویت جمعی است

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: داور مسابقه طراحی المان های شهرداری علی آبادکتول و استاد دانشگاه گفت: المان و مجسمه‌های شهری نه تنها به غنای بصری شهر و فضای زیست اجتماعی کمک می‌کنند، بلکه به عنوان نماد و نشانه‌هایی از فرهنگ و هویت جمعی در افزایش روحیه نشاط شهروندان تاثیر بسزایی دارند.

دلارام شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: المانهای شهری از جمله بناهای مهم در طراحی معماری و شهری محسوب می شوند.

وی از آن بعنوان نمادی یاد کرد که با دیدن آن خاطره ای از شهر در اذهان عمومی تداعی می شود.
 
شیخ به تنوع انتخاب موضوع المانهای شهری، اجرای این طرح را از رویکردهای تازه و موثر زیبا سازی شهری عنوان کرد.
 
وی افزود: شهرداری علی آبادکتول با الهام از دو واژه ولایت و شهادت، نسبت به برگزاری مسابقه طراحی المان اقدام کرده که پس از داوری طرحهای برگزیده در میادین ولایت و شهدا علی آبادکتول اجرا خواهد شد .
 
عضو هیئت علمی واحد علی آبادکتول به عنوان داور مسابقه طراحی المانهای شهرداری انتخاب شد.
کد مطلب 1367921

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