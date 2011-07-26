المانهای شهری نماد فرهنگ و هویت جمعی است

دلارام شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: المانهای شهری از جمله بناهای مهم در طراحی معماری و شهری محسوب می شوند.
وی از آن بعنوان نمادی یاد کرد که با دیدن آن خاطره ای از شهر در اذهان عمومی تداعی می شود.
شیخ به تنوع انتخاب موضوع المانهای شهری، اجرای این طرح را از رویکردهای تازه و موثر زیبا سازی شهری عنوان کرد.
وی افزود: شهرداری علی آبادکتول با الهام از دو واژه ولایت و شهادت، نسبت به برگزاری مسابقه طراحی المان اقدام کرده که پس از داوری طرحهای برگزیده در میادین ولایت و شهدا علی آبادکتول اجرا خواهد شد .
عضو هیئت علمی واحد علی آبادکتول به عنوان داور مسابقه طراحی المانهای شهرداری انتخاب شد.
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