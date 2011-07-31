به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبدالحسینی دبیر هنری بخش هنرهای تجسمی در گفتگو با ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم افزود: امسال برای نخستین‌بار مرکز هنرهای تجسمی با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی نگاه خاصی به هنرهای تجسمی در نمایشگاه قرآن کریم داشته است.



وی افزود: بر همین اساس مرکز هنرهای تجسمی فراخوانی را اعلام کرد که هزار هنرمند در بخش‌های مختلف آثار خود را با موضوع قرآنی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.



به گفته عبدالحسینی، از این تعداد 203 اثر از 133 هنرمند برای نمایش در نمایشگاه قرآن انتخاب شد که این آثار در طول برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.



وی ادامه داد: همچنین 45 کارگاه آموزشی با موضوعات تجسمی - قرآنی و با حضور هنرمندان این حوزه در ایام نمایشگاه برگزار خواهد شد.



