شماره جدید ماهنامه فرهنگ و سینما منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این شماره میخوانیم، نخستین جشنواره عکس طبیعت ایران، پروانه ساخت، تبلیغ کتاب در سینما، جشنواره بزرگ فیلمنامه نویسی در انقلاب، گزارشی از فیلمهای در دست تولید سینمای ایران، گزارشی از جشنواره فیلم پلیس، مطلبی با عنوان سینمای ایران در دهههای آینده این چهرهها را به خود خواهد دید.
گزارشی از پشت صحنه اولین فیلم بلند سینمایی رضا عطاران "هیچ کس فرشته نیست"، گفتگو با رضا عطاران بازیگر و کارگردان، گفتگو با جاشو آمارستون، مطلبی درباره فیلم "اساس" ساخته جان تارتارو، نگاهی به فیلم مستند "زندگی در یک روز"و گفتگو با کوین مک دونالد از دیگر مطالب این شماره است.
در بخش اخبار سینمای جهان آمده است: آرنولد شوارتزنگر باز میگردد، فهرستی از 15 بازیگر برتر سینمای قهرمانان افسانهای، با استوارت کریگ درباره طراحی صحنه هری پاتر و...
گزارش پشت صحنه مجموعه تلویزیونی "3-5-2"، گزارش پشت صحنه فیلم سینمایی "من همسرش هستم" ساخته مصطفی شایسته، مطلبی با عنوان به مناسبت برگزاری هفته برگمان در خانهاش در جزیره فارو، یادداشتی درباره فیلم "ورود آقایان ممنوع"، اخباری درباره مریلا زارعی، افسانه بایگان، خسرو سینایی، مانی حقیقی، رضا کیانیان، میترا حجار و... از مطالب پایانی شماره جدید ماهنامه فرهنگ و سینما است.
شماره 218 ماهنامه "فرهنگ و سینما" 60 صفحه و قیمت آن 2000 تومان است.
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