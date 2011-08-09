شماره جدید ‌سوره اندیشه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهنامه به بخش‌های مختلفی چون سبک زندگی، نظام اجتماعی، نظریه اجتماعی، تفکر، هنر و ادب و تاریخ می‌پردازد.

ابعاد و ویژگی‌های مفهومی درآمد در جامعه امروزی اثر حمید مقصودی، سیمای خانواده نوشته مهندس معلمی، عاقبت فرار از مکتب به قلم اقبال قاسمی پویا و دشمنان امید اثر اسماعیل باوند از جمله موضوعاتی هستند که در بخش سبک زندگی این نشریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

از وحدت قدسی تا کثرت عرفی اثر احمد راهدار، سیاست متعالی؛ برترین جایگزین سیاست سکولار اثر علیرضا صدرا و دست نامرئی بازار به جای مشیت الهی نوشته مسعود درخشان موضوعاتی هستند که در بخش نظام اجتماعی این نشریه مورد بررسی و توجه قرار گرفته‌اند.

استحاله معرفت شناسی و تقدم گفتگوی فرهنگی اثر مهدی ناظمی قره باغ، چیستی فلسفه علم به قلم محمد تقی موحد ابطحی، فلسفه علوم اجتماعی نوشته مهدی محمدی، مفارقت در بستر مشابهت اثر منوچهر آشتیانی و اشاراتی به وضع علوم انسانی در ایران به قلم رضا داوری اردکانی برخی مقالات منتشر شده در بخش نظریه اجتماعی این ماهنامه هستند.

تأملی درباره پیدایش تاریخ فلسفه و فلاسفه اثر سعید زیبا کلام، هانری کربن و تاریخ نگاری فلسفه اسلامی نوشته مالک شجاعی و تبیین صدرایی از انسان راه حلی برای مشکل آزادی به قلم زهیر انصاریان برخی مقالاتی هستند که در بخش تفکر این نشریه مورد اهتمام بوده‌اند.

روایتی از معضلات و نابسامانهای زندگی شهری اثر زکیه السادات طباطبایی لطفی، پیرامون آثار انتقادی نسبت به معماری مدرن نوشته مهرداد قیومی بیدهنی، پیش گفتاری بر نشانه شناسی و فضای شهری اثر امیر علی نجومیان و شهر و شهرسازی اسلامی اثر حسن بلخاری برخی موضوعات مورد بررسی در بخش هنر و ادب به شمار می‌روند.

تاریخ نگاری ناسیونالیستی معاصر ایران و پایه گذاری اوهام تاریخی مقدس اثر علی محمد طرفداری، نادرستی فرضیه‌های نژادی نوشته شاپور رواسانی و اندیشه های فلسفی- اعتقادی ایرانیان به قلم محمد دشتی برخی از مقالاتی هستند که در حوزه تاریخ مورد بررسی قرار گرفته‌اند.