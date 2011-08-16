به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، روسای جمهور ایران و ونزوئلا در مکالمه تلفنی تقویت و استحکام هر چه بیشتر روابط دو کشور و دو ملت را در مسیر مبارزه مشترک با امپریالیسم و نظام ناعادلانه مورد تاکید قرار دادند.

محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی با هوگو چاوز، همتای ونزوئلایی خود با ابراز خرسندی از بهبود شرایط جسمی و آرزوی سلامتی کامل برای وی گفت: از اینکه سلامتی تان را به دست آورده اید خدا را شاکریم و امیدواریم همواره سالم، سرحال و قدرتمند باشید.



رئیس جمهور اقتدار هوگو چاوز و ملت ونزوئلا را اقتدار همه آزادیخواهان جهان دانست و گفت: چاوز فریاد بلند ملت های آزاده جهان است و خرسندیم از اینکه این فریاد همچنان بلند و رساست.



احمدی نژاد با بیان اینکه آینده متعلق به ملت های آزاده جهان است، گفت: ایران و ونزوئلا در راه پرافتخار مبارزه با امپریالیسم و برقراری عدالت همواره و در هر شرایطی در کنار هم خواهند بود.



هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی ضمن تشکر از احوالپرسی دکتر احمدی نژاد گفت: ایران و ونزوئلا در همکاری مشترک و با هماهنگی همه آزادیخواهان می توانند توطئه های امپریالیسم و مزدورانش را علیه ملت های آزاده و مستقل خنثی کنند.



وی همچنین افزایش هر چه بیشتر سطح مناسبات اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: تقویت روز افزون مناسبات دو کشور به نفع دو ملت و تمام ملت های آزاده و مستقل جهان است.