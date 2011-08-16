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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

احمدی نژاد در گفتگوبا چاوز:

چاوز فریاد بلند ملت‌های آزاده جهان است

چاوز فریاد بلند ملت‌های آزاده جهان است

رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با هوگوچاوز همتای ونزوئلایی خود ضمن تاکید بر ادامه همکاری دو کشور در مسیر مبارزه با امپریالیسم گفت: چاوز فریاد بلند ملت‌های آزاده جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، روسای جمهور ایران و ونزوئلا در مکالمه تلفنی تقویت و استحکام هر چه بیشتر روابط دو کشور و دو ملت را در مسیر مبارزه مشترک با امپریالیسم و نظام ناعادلانه مورد تاکید قرار دادند.

 محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی با هوگو چاوز، همتای ونزوئلایی خود با ابراز خرسندی از بهبود شرایط جسمی و آرزوی سلامتی کامل برای وی گفت: از اینکه سلامتی تان را به دست آورده اید خدا را شاکریم و امیدواریم همواره سالم، سرحال و قدرتمند باشید.

رئیس جمهور اقتدار هوگو چاوز و ملت ونزوئلا را اقتدار همه آزادیخواهان جهان دانست و گفت: چاوز فریاد بلند ملت های آزاده جهان است و خرسندیم از اینکه این فریاد همچنان بلند و رساست.

احمدی نژاد با بیان اینکه آینده متعلق به ملت های آزاده جهان است، گفت: ایران و ونزوئلا در راه پرافتخار مبارزه با امپریالیسم و برقراری عدالت همواره و در هر شرایطی در کنار هم خواهند بود.

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی ضمن تشکر از احوالپرسی دکتر احمدی نژاد گفت: ایران و ونزوئلا در همکاری مشترک و با هماهنگی همه آزادیخواهان می توانند توطئه های امپریالیسم و مزدورانش را علیه ملت های آزاده و مستقل خنثی کنند.

وی همچنین افزایش هر چه بیشتر سطح مناسبات اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: تقویت روز افزون مناسبات دو کشور به نفع دو ملت و تمام ملت های آزاده و مستقل جهان است.

کد مطلب 1384863

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