به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه پنجشنبه در جلسه تفسیر شرح نصایح امام محمد باقر‌(ع) به جابر بن یزید جعفی که به مناسبت ماه مبارک رمضان در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: اگر به رحمت خداوند امید کاذبی داشته باشیم ولی در این مسیر تلاش و کوشش نکنیم، این امید ما را به دام گناه می‌اندازد.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه گاهی خوف آنچنان بر آدمی غالب می‌شود که گویی روح از بدن انسان جدا شده، اظهار داشت: اگر خوف صرفاَ به دلیل از دست رفتن نعمتی از انسان باشد و یا به دلیلی اینکه نکند احترام، پست و مقامی از او سلب شود در این صورت انسان نمی‌تواند به وظایف خود درست عمل کند و دائما در حال اضطراب خواهد بود که چنین خوفی مذموم است.



پایین‌ترین مرحله خوف خوف از عذاب الهی است



وی تأکید کرد: اگر حزن بتواند به انسان کمک کند تا در مسیر تکامل روحی و معنوی تلاش بیشتری داشته باشد و از گناه دوری کند در این صورت چنین خوفی مطلوب است و انسان نیز دائماَ باید تلاش کند تا در دام شیطان گرفتار نشود.



آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه خوف در دنیا چندان مهم نیست و زندگی مومن در این دنیا تنها وسیله و ابزار است، افزود: خوف دارای مراتبی است که مرحله پایین آن خوف از عذاب الهی می‌باشد.



عضو جامعه مدرسین حوزه، ترس را حالتی طبیعی در انسان دانست که وقتی به انسان ضرری می‌رسد دچار آن می‌شود، افزود: در این عالم مادی، انسانی سراغ نداریم که در معرض ضرر قرار نداشته باشد هر چند که برای انسان مومن ضرر‌های اخروی نیز وجود دارد.



بهترین اثر خوف بیمه شدن در برابر شیطان است



وی تصریح کرد: تاکید قرآن در آیات مختلفی بر موضوع خوف و عذاب به این دلیل است که خوف و عذاب بهترین عمل در راستای سیر تکاملی انسان به حساب می‌رود.



مصباح یزدی با بیان اینکه در مسیر تکامل انسان خوف بهتر از امید به رحمت الهی می‌تواند کارساز باشد، افزود: خوف عامل مهمی در سعادت ماست و از بهترین آثار خوف نیز آن است که انسان در برابر شیطان بیمه می‌شود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: تنها عاملی که می‌تواند انسان را در برابر وسوسه‌های شیطان حفظ کند ترس از عذاب‌های اخروی و افتادن از چشم خداوند است که اگر می‌خواهیم کمتر در دامن شیطان گرفتار شویم باید خوف واقعی را در وجود خود بیدار کنیم.



ترس ما از خداوند جدی نیست



وی در ادامه با بیان اینکه گاهی ترس‌های ما از خداوند جدی نیست و در برابر گناهان به رحمت خداوند امید داریم، اظهار داشت: کسی که ادعای رجا می‌کند و به عنایت و رحمت خداوند دل بسته است اما در راه خداوند تلاش نمی‌کند دروغ می‌گوید.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برای در امان ماندن از دسیسه‌های شیطان باید از خوف صادق استفاده کرد و در این راستا باید از نزدیک شدن به گناه خود داری کرد نه اینکه برای رسیدن به آن هزینه و وقت صرف کرد.