به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صابر جباری در خطبه های این هفته نماز جمعه بهشهر افزود: اصل پوشش یک امر فطری است و ایرانیان این فطرت را پاک نگه داشتند و کشور ایران چادر مشکی را مدیون کشورهای اروپایی نیست.

وی بزرگ‌ ترین رمز پیروزی و اقتدار انقلاب اسلامی ایران را توجه به ارزش‌های دینی و اسلامی دانست و بیان داشت:‌ حذف ارزش‌های اسلام و انقلاب به منظور خدشه‌دار کردن این نظام مقدس الهی مهم‌ترین هدف دشمنان است.

امام جمعه بهشهر افزود: دشمنان شکست‌ خورده جنگ سخت امروز ارزش‌های انقلاب ما را هدف قرار داده و از طریق تهاجم فرهنگی و هجمه نرم وارد میدان مبارزه با ملت ایران شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری به فرا رسیدن هفته دولت اشاره کرد و گفت: هفته دولت بهترین فرصت برای ارائه خدمات ارزنده به مردم است و باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد.

جباری افزود: دولتمردان ایران افرادی با آزادی عمل هستند که با الگو گرفتن از بزرگانی چون شهدای دولت، کشور را هر روز بهتر از دیروز اداره می‌کنند.

امام جمعه بهشهر گفت: با وجود خدمات ارزنده ای که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه صورت گرفته، هنوز کمبودهایی در این شهرستان احساس می شود که تلاش بیشتر مسوولان می تواند آنها را برطرف کند.

وی به آخرین جمعه ماه رمضان اشاره کرد و گفت: روز جهانی قدس از اهمیت زیادی برخوردار است و همه ملت‌ها به ویژه مردم ایران باید در این روز حمایت گسترده خود از مردم مظلوم فلسطین را ابراز و جنایات وحشیانه صهیونیست های غاصب را محکوم کنند.

جباری با دعوت مردم به حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی این روز‌ افزود: در این روز مردم با حضور میلیونی خود ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره)، عزم و اراده آهنین خود را به نمایش می‌گذارند.