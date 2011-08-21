صرفه جویی 12درصدی مصرف گاز خانگی در گلستان

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه حجم گاز مصرفی استان افزود: حجم گاز دریافتی استان در تیر ماه سالجاری به تفکیک در سه ناحیه گازرسانی شامل واحدهای خانگی، تجاری و صنعتی، ایستگاههای شهری و روستایی بالغ بر 138 میلیون مترمکعب بوده است.

وی اظهار داشت: از این میزان در بخش خانگی و تجاری 33 میلیون و 390 هزار متر مکعب، بخش صنعتی 37 میلیون و 260 هزار متر مکعب و نیروگاه علی آباد 67 میلیون و 831 هزار مترمکعب مصرف گاز داشتیم.

وی عنوان کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود 52 میلیون متر مکعب بودکه با یک مقایسه می توان نتیجه گرفت که بالغ بر 168 درصد رشد مصرف داشتیم که این روند رشد مربوط به واحد های صنعتی استان بویژه نیروگاه است.

سنگدوینی، در خصوص تشریح مصرف گاز در سه ناحیه گازرسانی استان اظهار داشت: از کل مصرف گاز تیرماه سال جاری استان که بالغ بر 138 میلیون متر مکعب بود در سه ناحیه گرگان گنبد و کردکوی بترتیب 96 - 30 و 12 میلیون متر مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان عزیز مصرف شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان در ادامه با بیان اینکه گاز مصرفی استان در سال گذشته حدود یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب بوده است افزود: در سفر اخیر دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور به استان گلستان دو پروژه بزرگ و ملی سیمان پیوند گلستان و نیروگاه علی آباد کتول افتتاح شد که این دو واحد صنعتی، سهم بزرگی از حجم مصرف گاز استان را به خود اختصاص می دهند.

سنگدوینی در پایان از همه مشترکان محترم خواست همچنان مصرف گاز طبیعی خود را مدیریت کنند تا به نحو موثری در توسعه گاز رسانی و چرخه اقتصادی استان سهیم شوندو شاهد رشد و شکوفائی اقتصاد کشور عزیزمان ایران باشیم.