اعلام جزئیات خدمات رسانی تاکسیرانی در شبهای قدر

فضل الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت تاکسیهای شهر تهران درمراسم لیالی قدر گفت: ناوگان تاکسیرانی در مکانهای اصلی مانند امام زاده صالح، مهدیه تهران، حرم عبدالعظیم حسنی(ع) از ساعت21:30 تا ساعت 14 بامداد به روزه داران خدمات رسانی می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: تمامی امکانی که نقاط اصلی شهروندان بیشترین مراجعه را به آنها دارند تحت پوشش تاکسیهای خطی و تلفنی قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از این مسیرها حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است که شهروندان بیشتر علاقه مند به حضور در این بقعه متبرکه هستند. بنابراین سرویس دهی به شهروندان در شب های احیاء در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بدین صورت انجام می شود که در مسیر شماره یک از میدان هادی ساعی تاکسی ها درخدمت احیاداران هستند و با گذر از ابتدای بلوار شهید مدرس، خیابان مدرس و میدان شهیدمدرس شهروندان را به مقصد می رسانند. در مسیر بعدی تاکسیرانان از خیابان جاده قم با عبور از ابتدای خیابان آستانه زائران حرم حضرت عبدالعظیم(ع) را به انتهای مسیر یعنی انتهای خیابان آستانه می رسانند. آخرین مسیر در محدوده شهرری هم به خیابان سلمان فارسی، میدان سلمان فارسی، میدان بشارت و ضلع شرقی حرم منتهی می شود.

اسلامی با اشاره به خدمات تاکسیرانی در محدوده مهدیه تهران گفت: خطوط تاکسیرانی ویژه از مهدیه تهران به مقصد کلیه نقاط شهر این مراسم را پوشش می دهد. به عبارت دیگر از مهدیه تهران برای میادین اصلی شهر مانند میدان ولی عصر(عج)،میدان پاستور، میدان انقلاب اسلامی، میدان شوش، میدان خراسان، پایانه جنوب، نازی آباد، میدان قزوین، میدان راه آهن، میدان منیریه، چهارراه لشگر وچهارراه ولی عصر(عج) خطوط ویژه تاکسی سرویس دهی خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطر نشان کرد:امامزاده صالح، امامزاده قاسم و چیذر هم از اماکنی هستندکه عده بسیاری از شهروندان برای برگزاری مراسم شب های احیا به انجا مراجعه می کنند و تاکسی ها از میدان قدس به مقصد امامزاده قاسم و نیز چیذر در خدمت شهروندان هستند. ضمن اینکه در این شب ها تاکسی ها از میدان تجریش به مقصد کلیه نقاط تهران فعال هستند.