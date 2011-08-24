عملکرد صدا و سیمای خراسان شمالی در تحلیل مسایل اقتصادی ضعیف است

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالیکه استان از افراد متمکن قوی برخوردار است، با این وجود سرمایه گذاری های تحول بخش را در استان شاهد نبوده ایم.

وی با اشاره به تزریق سالانه اعتبارات به بانکهای استان، تصریح کرد: ضوابط اجرایی بانکها به گونه ای است که اعتبارات در استان باقی نمی ماند.

وی یادآور شد: ماندگاری درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی در استان ضعیف است و استان از این درآمدها بهره مند نمی شود.

شفقت تاکید کرد: مشارکت هم استانیها در زمینه سرمایه گذاری برای اجرای فعالیتهای مختلف اقتصادی باید افزایش یابد تا ارزش افزوده این فعالیتها در استان رشد کند.

وی با تاکید بر این نکته که سازمان صدا سیمای استان در معرفی پتانسیل های اقتصادی استان و تبیین و تحلیل های آنها ضعیف عمل کرده است، اذعان داشت: این سازمان با همکاری اقتصاددانان استان وارد عمل شوند و هم استانیها را برای مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی استان هدایت کنند که ورود آنان تولید ارزش افزوده برای استان را به همراه دارد.

استاندار خراسان شمالی همچنین گفت: سازمان صدا و سیمای استان در زمینه هزینه کرد اعتبارات ورودی به استان برای اطلاع رسانی به هم استانی ها به تبیین و تحلیل آن بپردازد.

