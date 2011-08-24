رکوردشکنی رهن و اجاره در کشور/ اجاره نشین ها نقره داغ شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، مرور وضعیت رهن، اجاره و قیمت مسکن در کلانشهرهای کشور گویای واقعیتهای تلخی است بطوریکه با وجود طرحهای دولت در زمینه مسکن مهر همچنان می توان مشکل مسکن و اجاره نشینی را یکی از مهم ترین مشکلات خانواده ها در استانهای مختلف کشور نامید.

این در حالیست که قیمت رهن و اجاره و قیمت مسکن در دو منحنی مقابل یکدیگر قرار دارند به نحوی که هرچقدر که در بازار خرید و فروش مسکن می توان رکود و کسادی را مشاهده کرد بازار رهن و اجاره با سیر صعودی در حال تبدیل شدن به معضل زندگی شهرنشینی به ویژه برای خانواده های با درآمد متوسط و پایین است.

بازار داغ اجاره در گلستان

در استان گلستان اگرچه گزارشهای میدانی حکایت از کسادی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق مختلف دارد ولی بازار اجاره و رهن مسکن در این استان نسبت به گذشته رواج بیشتری پیدا کرده که البته عدم ضابطه مندی در زمینه اجاره و رهن خود مشکلی است که مردم را درگیر کرده است.

بر اساس آمارها اجاره بهای یک واحد در گرگان تا مرز 100 متر در منطقه جرجان ماهانه 200 تا 250 هزار تومان با پیش پرداخت یک میلیون تومان است در حالیکه اجاره بهای مسکن بالای 100 متر نیز ماهانه 250 تا 300 تومان و با پیش پرداخت یک میلیون تومان گزارش شده است.

همچنین اجاره بهای مسکن تا 100 متر در منطقه گلشهر 350 تا 400 هزار تومان ماهانه با پیش پرداخت بین یک تا دو میلیون تومان، اجاره بهای مسکن بالای 100 متر نیز 500 تا 550 هزار تومان با پیش پرداخت یک تا دو میلیون تومان است.

وضعیت رهن و اجاره مسکن در گرگان و کسادی بازار خرید و فروش البته حکایتی است که مخالفان و موافقانی هم دارد بطوریکه متولیان بخش مسکن گلستان با رد رکود و کسادی در بازار مسکن استان معتقدند بازار ساخت و ساز مسکن در استان نسبت به قبل با رونق همراه است.

رئیس مسکن و شهرسازی گلستان برای تایید ادعای خود نیز به آمارها اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار پروانه هایی که در سال 89 برای ساخت و ساز از سوی شهرداریهای استان صادر شد نسبت به سال 88 رشد چشمگیری دارد.

زاینده رود قیمت مسکن را تعیین می کند!

در استان اصفهان نیز حکایت مسکن و رهن و اجاره حکایت زاینده رود است و این طرف رودخانه و آن طرف رودخانه؛ زیرا قیمت و بهای مسکن در نقاط مختلف اصفهان بر اساس نزدیکی به رودخانه زاینده رود و با معیارهایی چون قرار گرفتن در سمتهای مختلف رودخانه تعیین می‌شود.

آنچه که در اصفهان نیز مانند دیگر کلانشهرهای کشور مشاهده می شود رکود خرید و فروش مسکن است و اینجا نیز بازار رهن و اجاره داغ داغ است به طوریکه بسیاری از اجاره نشین ها را اساسی نقره داغ کرده است.

مطابق گزارش میدانی خبرنگار مهر این روزها نمودار قیمت رهن و اجاره در حال پیشی گرفتن است تا این امر نگرانی خانواده ها و زوج های جوان را به دنبال داشته باشد.

به هرحال هرچند که بازار خرید و فروش مسکن کساد است ولی بد نیست نگاهی به قیمت های نجومی خرید مسکن در اصفهان داشته باشیم. بر اساس قیمتها برای خرید یک آپارتمان 130 متری در"آپادانا" باید بهایی نزدیک به 300 میلیون تومان پرداخت کرد، همچنین برای یک زمین و ساخت ویلایی با متراژی نزدیک به 250 متر نیز باید هزینه ای حداقلی و نزدیک به 600 الی 800 میلیون تومان پرداخت کرد.

البته حکایت قیمت مسکن در اصفهان به شمال و جنوب و مرکز شهر بودن هم وابسته است به طوریکه هر مترمربع زمین در خیابان بزرگمهر که از جمله خیابانهای مرکزی شهر نیز محسوب می شود حداقل یک میلیون و 200 الی یک میلیون و 400 تخمین زده می‌شود که البته هرچه به سمت جنوب شهر برویم این عدد کاهش می یابد.

و اما رهن و اجاره مسکن در اصفهان مطابق اطلاعات جمع آوری شده به صورت میدانی از سطح شهر و بنگاههای معاملات ملکی از جهش و رشد برخوردار بوده است به طوریکه این روزها برای رهن و اجاره یک آپارتمان ویلایی دو خوابه نوساز در خیابان آپادانا اصفهان باید دست کم ماهیانه 600 هزار تومان اجاره و دو میلیون تومان رهن داشته باشید.

قیمت اجاره مسکن در خیابان بزرگمهر در مرکز شهر نیز برای یک آپارتمان سه خوابه نزدیک به 550 هزار تومان اجاره و پنج میلیون تومان رهن است و بهای اجاره آپارتمان ‌دوخوابه در خیابان بزرگمهر نیز نزدیک به پنج میلیون تومان رهن و ماهیانه 400 هزار تومان اجاره می رسد که البته این قیمت ها برای خانه های ویلایی بسیار بیشتر است.

افزایش چشمگیر نرخ رهن و اجاره

و اما اوضاع در کلانشهر تبریز چندان تفاوتی با دیگر کلانشهرهای کشور ندارد. اینجا نیز خرید و فروش مسکن در رکود به سر می برد و در عوض همچنان اجاره و رهن در حال رکوردشکنی است.

این در حالیست که با افزایش رکود صنعت مسکن در آذربایجان شرقی مسئولان ذیربط اذعان دارند که تولید بیش از نیاز مسکن موجب رکود این صنعت شده، این درحالی است که قیمت رهن و اجاره همچنان رو به افزایش است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز مهمترین دلیل ایجاد رکود در صنعت مسکن و ساخت و ساز را عدم تعادل تولید و تقاضا عنوان کرده و تاکید می کند: سرعت تولید مسکن از سرعت نیاز به مسکن بیشتر است.

جلیل آدی بیگ، معاون اتحادیه املاک استان خرید و فروش ملک و زمین را در تبریز در حالت رکود و با قیمتهای ثابت عنوان کرده و می گوید: در عین حال مبالغ رهن و اجاره نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

با این اوصاف وضعیت تبریز نیز مانند دیگر کلانشهرهای کشور برای اجاره نشین ها نگران کننده است چرا که با روند افزایشی قیمت رهن و اجاره به نظر می رسد فشار این افزایش اقتصاد خانواده ها را مورد هدف قرار خواهد داد.

عطش اجاره در مشهد



نرخ و بهای مسکن در کلانشهر مشهد را باید با یکسری فاکتورهای خاص این کلانشهر سنجید. مشهد دومین کلانشهر ایران است اما ساختارهای جمعیتی اش به دلیل بافت مذهبی آن با دیگر نقاط کشور متفاوت است و شاید به همین دلیل است که معضلات آن را با پروژه های زودبازده مثل مسکن مهر نمی توان حل کرد.

شیب جمعیت پایتخت معنوی ایران حاکی از آن است که هر سال تعداد زیادی از مردم نقاط مختلف کشور به نیت مجاورت رهسپار این دیار می شوند. اشتیاق برای اقامت در مشهد، مرکز خراسان رضوی را به یکی از مهاجرپذیرترین مناطق کشور تبدیل کرده است به گونه ای که نفوس حاشیه نشینی این شهر از جمعیت برخی استان ها بیشتر است.

به گفته محمد پژمان شهردار مشهد، هم اکنون 900 هزار نفر در مناطق حاشیه این شهر زندگی می کنند که درصد قابل توجهی از آنها اجاره نشینی هستند.

با این اوصاف وجود تعداد زیادی مهاجر که از دیگر نقاط کشور و شهرهای خراسان رضوی به مشهد می آیند نمودار تقاضای مسکن را در این شهر متلاطم کرده است بطوریکه به گفته یکی از بنگاهداران املاک مشهد در این کلانشهر همیشه عطش اجاره وجود دارد.

با این اوصاف در کلانشهر مشهد وضعیت نرخ اجاره و رهن نیز به مانند دیگر کلانشهرها روند صعودی داشته است به طرویکه به گفته یک بنگاهدار اجاره های 200 تا 250 هزار تومان در سیدی، صبا، کوی کارگران و کارمندان و طلاب به معنای جذب 70 تا 80 درصد در آمد شهروندان در بخش اجاره بها است که این روند به واقع کمرشکن است.

این بنگاه دار تصریح می کند: در مجموع وجود اجاره بهای بالای یک میلیون تومان در نقاط بالای شهر و متوسط اجاره 500 هزار تومان در مشهد با توجه به بافت پیشه وری شهر بسیار بالاست.

آپارتمانهای کرج خالی می مانند



و اما اوضاع رهن و اجاره در کلانشهر کرج کمی بحرانی تر به نظر می رسد که البته این وضعیت خود نیز به موارد مختلفی مرتبط است. با یک نگاه اجمالی به آپارتمانهای خیابانهای معروف و غیرمعروف شهر و حتی در شهرهای حاشیه ای مانند کمالشهر و محمدشهر می توان تعداد زیادی آپارتمان خالی دید، چرا که رقمها آنقدر بالاست که این آپارتمانها مدتهای طولانی خالی می مانند!

نکته قابل تامل در خصوص اجاره و رهن مسکن در کرج تفاوت بسیار ناچیز در بالا و پایین شهر است. البته به اذغان مسئولان، کلانشهر کرج بالا و پایین ندارد و شمال و جنوب شهر خیلی در آن معنادار نیست.

کمترین قیمتی که می توان برای رهن و اجاره یک ملک معمولی در کرج یافت 25 میلیون تومان است. این قیمت در مناطق مختلف از جمله شاهین ویلا، دهقان ویلا، سه راه گوهردشت، عظیمیه، جهانشهر و .... با تفاوتی بسیار ناچیز دیده می شود.

عمق این وضعیت نگران کننده را می توان در قیمت رهن حدود 17 میلیون تومانی برای یک زیرزمین در کرج دید که واقعا رقم بالایی است. این در حالیست که همین زیرزمین سال قبل را با 4 میلیون پول پیش و ماهی 200 هزار تومان به اجاره رفته است که نگاهی به تفاوت رقم 4 و 17 میلیون تومان خود حکایت از رشد تصاعدی قیمت رهن و اجاره در کرج دارد.

اجاره به شرط تعداد اعضای خانواده!

در کلانشهر شیراز هم اوضاع خیلی تفاوتی با دیگر کلانشهرها ندارد. اینجا هم قیمت های سرسام آور رهن و اجاره خانواده ها و زوج های جوان را کلافه کرده است.

این در حالیست که همزمان با فصل تابستان موج جدید اجاره و خرید و فروش مسکن در شهر شیراز آغاز شده که این موج به دلیل گرانی بیش از اندازه مسکن و افزایش چشمگیر اجاره بهای آن به یک دغدغه برای مستاجرین تبدیل شده است.

مطابق گزارش میدانی خبرنگار مهر منزل دو خوابه در یکی از نقاط مطرح شهر تا سال قبل حدود 10 میلیون ودیعه با ماهی حدود 500 هزار تومان اجاره داده می شد که این رقم در حال حاضر به ماهی حدود 800 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

یک بنگاهدار در این رابطه می گوید: ودیعه کامل نیز با افزایش چشمگیر مواجه شده و منزل حیاط دار سه خوابه تا حدود 60 میلیون تومان ودیعه داده شد.

البته در شیراز علاوه بر فاکتورهای بالا و پایین شهری چیزهای دیگری هم در نرخ اجاره و رهن دخیل شده اند که می توان به فاکتر تعداد اعضای خانواده اشاره کرد بطوریکه به گفته یک بنگاهدار به تازگی صاحبان منازل تعداد افراد را نیز یکی از ملاکهای نرخ اجاره عنوان می کنند که این امر در نوع خود بی نظیر است!

این در حالیست که رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی چند ماه گذشته از سال جاری افزایش قیمت اجاره مسکن را در شیراز شاهد بودیم که تا این لحظه 15 درصد گرانی نرخ اجاره بها را داشته ایم.

به هر حال بررسیهای خبرنگاران مهر در خرم آباد، زاهدان، اهواز، همدان، کرمان و ... وضعیت مشابهی را نشان می دهد که این امر نیازمند بررسی و چاره اندیشی جدی است. این در حالیست که پاسخ همه صاحب خانه ها به مستاجرانی که این روزها از قیمت رهن و اجاره مسکن شوکه شده اند همین است که به هر حال قیمت ما این است؛ صلاح کار با شماست!

و البته که با این شرایط خانواده ها باید با تحمیل فشار بیشتری بر سبد اقتصاد خانواده برای تامین سرپناهی برای خود تن به قیمت های پیشنهادی تعیین شده توسط صاحب خانه ها بدهند که این امر ضرورت چاره اندشی مسئولان را روشن تر می سازد.