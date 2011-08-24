مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در حسینیه امام خمینی (ره) تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روحانی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با حضور سفیر، رایزن فرهنگی ، اعضاء سفارت وجمع کثیری از ایرانیان مقیم همراه با خانواده هایشان درحسینیه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیات کلام ا... مجید آغاز و در ادامه دعای پرفیض جوشن کبیربا زمزمه روحانی حاضرین تلاوت شد.

در ادامه گروه تواشیح فدک الزهرا با اجرای زیبای نغمه الهی اسماءالحسنی به مجلس شور وحال ویژه ای داد و این شب عزیز را به اسماء الهی منور نمود.



سپس حجت الاسلام شریعت به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به فضیلت شبهای قدر این شب را از عزیزترین شبها نزد خداوند دانست و گفت همه ما فکرمی کنیم با فضیلت ترین اعمال دراین شب، دعا ، زیارت ، نماز، مناجات و اشک است در صورتی که روایات ما به نکته ای مهم تر اشاره می کند و آن علم و علم آموزی است، این موضوع نشان می دهد که دین مبین اسلام به مباحث علمی که روشنایی می بخشد چه حساسیتی دارد.

وی درادامه در مورد مسائلی مانند تقلید، ازدواج مسلمانان با اهل کتاب وغیراهل کتاب، ذبیحه مسلمانان و غیر مسلمانان، انتقال صفات از پدر و مادر به فرزندان، وراثت و مسائل ژنتیکی سخن گفت .

شریعت با اشاره به آیه پرفضیلت "الله نور السموات والارض "در سوره نور گفت که در این آیه منظور خداوند از مشکاه قلب نورانی حضرت رسول (ص)است و مصباح وجود نورانی امیر المومنین (ع ) می باشد همچنین زجاجه را به ابا عبد الله الحسین(ع)و کوکبه دری را به امام سجاد(ع) تشبیه نمود و نور علی را جمال نورانی حضرت مهدی (ع) معرفی کرد.

وی درانتها جایگاه نور را دراین عالم خانه هایی دانست که خداوند اراده کرده است تا آن خانه ها بلند مرتبه باشند و منظور خانه هایی است که شب و روز در آنها ذکر خداوند جاری است .

سپس مراسم ویژه دعا و قران بر سر گرفتن و طلب عفو و آمرزش با شور و حال خاصی برگزار شد و در پایان از حضار به صرف سحری پذیرایی به عمل آمد.