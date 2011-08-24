شهیدان رجایی و باهنر دو سرمایه ارزشمند ملت و انقلاب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در دیدار با دستگاههای اجرایی و مسئولان شهرستان بروجرد اظهار داشت: سال 60 از پرمخاطره ترین و ملتهب ترین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: سالی که جریان نفاق چهره کریه، خشن و ضد مردمی خود را بیش از گذشته برملا کرد و نظام اسلامی را از بخش مهمی از سرمایه انسانی خود محروم کرد.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: در فاصله بسیار کوتاهی از فاجعه 7 تیرماه دشمن حادثه 8 شهریور را طراحی کرده و شهیدان رجایی و باهنر را که دو سرمایه ارزشمند ملت و انقلاب بودند را به شهادت رساند.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: نظامی که 2 ماه پیش از آن عالی ترین مسئول قضایی یعنی شهید مظلوم آیت الله بهشتی و جمعی از عناصر فعال و موثر از هئیت دولت گرفته تا نمایندگان مجلس را از دست داده بود با شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر خود باید با بحران جدی مواجه می شد اما با نصرت الهی و رهبری حکیمانه امام راحل و حماسه حضور مردم آن تهدید به فرصتی ارزشمند برای نظام تبدیل شد.

وی بیان داشت: این امر باعث ثبات هرچه بیشتر و همدلی مردم و مسئولین و پیوند بیشتر مردم با نظامی که خود انتخاب کرده بودند، شد.

امام جمعه بروجرد افزود: در طول 30 سال گذشته به همین مناسبت هفته نخست شهریور به عنوان هفته دولت نامگذاری شده تا ضمن زنده نگه داشتن مجاهدتهای آن انسان بزرگ و الهی مسئولین اهتمام بیشتری در جهت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی داشته باشند.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: ملموس ترین بخش توانمندی یک ایدئولوژی بخصوص زمانی که در قالب یک حکومت ارائه می شود توانمندی آن تفکر در عرصه عمل در اداره جامعه، تامین نیازهای شهروندان، تضمین سعادت دنیا و تحقق عدالت، آزادی و شعارهایی بوده که مردم را مجذوب خود ساخته است.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی مجموعه این توانمندیها بعنوان کارآمدی نظام محسوب شده است که برای دوست و دشمن ثابت شده است و این همان چیزی است که دولتهای غربی از آن احساس خطر می کنند.