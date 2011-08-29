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۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تکذیب ماده مخدر مریخ و افلاطون/ افراد غیر مسئول اظهار نظر نکنند

تکذیب ماده مخدر مریخ و افلاطون/ افراد غیر مسئول اظهار نظر نکنند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با رد وجود ماده مخدر افلاطون و مریخ در کشور گفت: افرادی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر مسئول نیستند در این زمینه اظهار نظر نکنند.

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس تاکنون اطلاعاتی در مورد ورود مواد مخدر افلاطون، مریخ و موی سرخ پوست ندارد و اظهارات مطرح شده درباره ورود اینگونه مواد به کشور کذب محض است.

وی ادامه داد: وجود ماده مخدری به نام السیمن در دستمالهای مربوط کذب محض است و براساس تحقیقات علمی پلیس چنین چیزی صحت ندارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از افراد غیرمسئول خواست در این زمینه اظهار نظر نکرده و با سخنان اشتباه خود مردم را دچار نگرانی و تشویش نکنند. ضمن اینکه پلیس در صورت ورود مواد مخدر جدید به کشور هشدارهای لازم را خواهد داد. شهروندان نیز هیچگونه نگرانی با شنیدن نامهای عجیب از سوی برخی افراد غیرمسئول نداشته باشند.
 

کد مطلب 1394494

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