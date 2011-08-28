به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری سومین بازیکنی است که برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر جذب تیم فولاد ماهان شده است. پیش از این اصغرکاردوست و مجید قاسم‌زاده نیز با این تیم اصفهانی قرارداد بسته بودند.

همچنین با نظر محسن صادق‌زاده، سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان "وارطان بیدروسیان" نیز در ترکیب این تیم قرار گرفته است. این بازیکن سال گذشته درترکیب تیم دانشگاه آزاد قرار داشت.

تیم بسکتبال فولاد ماهان از شنبه هفته آینده تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور آغاز می‌کند. این رقابت‌ها 28 مهرماه آغاز خواهد شد.