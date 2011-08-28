دستگیری سارقان کابلهای برق در رودبار

سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارآگاهان آگاهی این شهرستان درراستای گشت های پلیسی به سه نفر با یک دستگاه خودروی پیکان وانت به همراه کابل برق مشکوک و آنان را دستگیر کردند.

وی اظهارداشت: این سه متهم در تحقیقات پلیس به سرقت کابل برق اعتراف و اموال مسروقه نیز از آنان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی رودباردر ادامه با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند، از مردم شهرستان رودبار خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

کشف شش تن چوب قاچاق در ماسال

کارآگاهان آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ماسال شش تن چوب قاچاق در این شهرستان کشف کردند، کارآگاهان آگاهی در پی گزارشات مردمی مبنی بر اینکه عده ای از صاحبان کارخانجات چوب بری با اجیرکردن افرادی مبادرت به قطع درختان منابع طبیعی می کنند، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

کارآگاهان با تحقیقات پلیسی از صحت موضوع اطمینان حاصل کرده و چهارمتهم را در این زمینه دستگیر و شش تن چوب قاچاق از آنان کشف شد.

متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال تحویل شدند.

کشف پنج کیلو ماده مخدر از نوع تریاک درشفت

ماموران انتظامی شهرستان شفت موفق به کشف ماده مخدر از نوع تریاک در این شهرستان شدند، ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر طی گزارش های مردمی مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

پلیس مبارزه با مواد مخدر با اطمینان از صحت موضوع چهار متهم را در حال حمل ماده مخدر با خودروی پراید دستگیر و از آنان پنج کیلو و 100 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در صندلی عقب خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرد.

سردسته این باند نیز دستگیر و تمامی متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.