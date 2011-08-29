697 واحد مسکن مهر در شهرستان اسدآباد به متقاضیان واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت افزود: این تعداد واحد مسکونی با 216 میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

وی از واگذاری 248 واحد مسکن مهر سید جمال، 239 واحد خودمالکین، 90 واحدی مسکن مهر شاهد، 60 واحد مسکن مهر مولوی، 30 واحد مهر فلاح و 30 واحد مهر نیروی انتظامی به متقاضیان خبر داد و بیان داشت: ساخت مسکن مهر تا زمانی که متقاضی وجود داشته باشد در اسدآباد با قوت و قدرت بیشتری ادامه می یابد.

آزاد بخت در توضیح دیگر اقدامات هفته دولت در این شهرستان گفت: در هفته دولت امسال 47 طرح عمرانی با اعتبارب افزون بر 669 میلیارد و 361 میلیون ریال بهره برداری یا کلنگ زنی می شود.

وی گفت: مهمترین این طرح ها بهره برداری از ذوب آهن غرب کشور بعد از 17 سال انتظار و واگذاری مسکن های مهر است.

فرماندار اسدآباد همچنین از بهره برداری سیلوی 35 هزار تنی خبر داد و افزود: دولت برای ساخت این سیلو 30 میلیارد ریال تسهیلات پرداخته کرده که در این زمینه سهم متقاضی نیز 50 میلیارد ریال بوده که برای 10 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

فرماندار اسدآباد اجرای بیش از چهار کیلومتر روکش آسفالت، بهسازی و آسفالت راه روستایی چهار چشمه، گازرسانی به روستاهای سیاه کمر، دوبراله، پیرشمس الدین، اجرای طرح آبیاری بارانی در 366 هکتار زمین با 32 طرح، احداث 23 کیلومتر جاده دسترسی بین مزارع، بهره برداری مرغداری گوشتی، احداث فیدرجدید و کابلکشی فشار متوسط برق رسانی به واحدهای مسکن مهر را بخشی از طرح های هفته دولت عنوان کرد.

وی همچنین احداث شبکه فشار متوسط هوایی جدید، اجرای شبکه فاز سوم مسکن مهر، احداث رینگ خط سیدان به خاکریز، احداث مدار دوم خط سیدان بلوار کمربندی شهدا، برق رسانی به چاه های کشاورزی و صنایع، تامین ادوات مانوری جهت پایداری شبکه، اصلاح و تامین روشنایی معابر شهری و روستایی، تامین برق متقاضیان انشعاب برق شهرستان، بازسازی شبکه فرسوده روستایی، اصلاح و بهینه سازی پست های عمومی شهرستان از طرح های مهم قسمت برق عنوان کرد.

آزادبخت طرح مخابراتی OLT اداره اطلاعات، طرح مخابراتی ADSL روستای چنار علیا، بهره برداری مهمانپذیر مسعودی، زیر سازی و آسفالت روستاهای احمد آباد، بهراز، قاسم آباد لک لک، اجرای دیوار حائل رودخانه روستای ملحمدره، تکمیل دارالقرآن شهید وارسته، سالن ورزشی چند منظوره شهید راحمی، دیوار کشی مدارس راهنمایی کمانگر و سمیران و بهره برداری دبیرستان 18 کلاسه خلیج فارس را از دیگر طرح های قابل افتتاح دانست.

آزادبخت همچنین از اجرای شبکه آبرسانی به روستای مزرعه بید، مقاوم سازی 50 واحد روستایی، بهره برداری آموزشگاه فرشبافی امداد، شرکت تعاونی تاکسی بار الوند پریان، تعاونی فلاحت گستر جلگه و پایان ساماندهی گلزار شهدای روستایی خبر داد.

وی طرح های قابل کلنگ زنی را گازرسانی به روستاهای علی آباد پیرشمس الدین، بیاج، گازرسانی شمس آباد، سیف آباد، ترخین آباد، کتابخانه استاندارد شهری و پارک حاشیه شهر عنوان کرد.