خطر ابتلا به کچلی و صدمات کبدی با مصرف محصولات قاچاق آرایشی

سیمین فقهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده کنندگان از فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق باید این خطرات را جدی بگیرند، تصریح کرد: نه تنها ترکیبات این محصولات آرایشی نامعلوم است بلکه آلودگیهای زیادی در آنها مشاهده شده که خطرات زیادی از قبیل حساسیت پوستی، کچلی، آکنه شدید و صدمات کبدی جبران ناپذیری در بدن مصرف کننده ایجاد می کند.

وی به مصرف کنندگان توصیه کرد: برای تهیه و خرید فرآورده های آرایشی و بهداشتی از مکانهای مطمئن دارای مجوز از وزارت بهداشت استفاده کرد و همچنین این لوازم باید دارای مشخصات مربوط به نام محصول، نام تجاری محصول، کشور تولیدکننده، موسسه تولیدکننده، شرکت واردکننده، تاریخ تولید و انقضا بر روی برچسب فارسی آن استفاده کنند.



مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار داشت: با انجام بازرسی و نظارتهای مستمر از سال 87 تاکنون میزان عرضه محصولات قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی توسط مراکز پخش و فروش به 30 درصد در سال 89 کاهش یافته به همین دلیل احتمال عرضه بیشتر مواد آرایشی تقلبی به صورت دستفروشی وجود دارد که مدیریت جمع آوری آنها نیاز به هماهنگی بین بخشی داشته و زمان بر است.



وی افزود: بهترین روش برای تامین امنیت سلامتی مصرف کننده این است که با اطلاع رسانی و آموزش عمومی به مردم این ‌آگاهی داده شود که از این لوازم آرایشی فاقد مجوز از وزارت بهداشت استفاده ‌نکنند.



فقهی تاکید کرد: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق از طریق مبادی غیرقانونی و بدون نظارتهای لازم وارد کشور می شوند.