ماده ای که نسوج زیستی را شفاف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه در مطالعات اخیر از مواد نشانگری از قبیل نانولوله های کربنی و یا پروتئینهای کرم شب تاب استفاده شده است، دانشمندان موسسه ریکن ژاپن رویکردی جدید را تجربه کرده اند. این محققان عامل شیمیایی جدیدی را ایجاد کرده اند که می تواند نسوج اطراف سلول نشانه گذاری شده را شفاف کند.

این ماده "اسکیل" نام داشته و تا کنون برای شفاف سازی بخشهای مختلفی از بدن جانداران از قبیل نسوج مغز موش به کار گرفته شده است تا محققان بتوانند از غشای پیشانی، هیپوکامپ و ماده خاکستری مغز موشها که توسط نشانگرها رنگ آمیزی شده بودند تصویربرداری کنند.

محققان توانستند به این شیوه تا عمق چند میلیمتری مغز موش را مشاهده کرده و موفق شدند از آکسونهایی که نیمکره های چپ و راست مغز را به یکدیگر وصل می کنند و عروق خونی هیپوکامپ با دقیق ترین جزئیات ممکن تصویربرداری کنند. "اسکیل" نه تنها توانست نسوج نشانه گذاری نشده را شفاف کند، بلکه میزان نورزایی پروتئینهای فلورسنت را در سلولهای نشانه گذاری شده کاهش نداد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققان بر این باورند استفاده از چنین شیوه ای بر روی دیگر نسوج بدن جانداران به ویژه اندامهای موجودات زنده کاربردی خواهد بود.