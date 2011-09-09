پژمان سلطانی، دبیر اجرایی جشنواره گذر فرهنگی تهران «گفت» در گفتگو با خبرنگار مهر از رونق جشنواره با حضور علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی خبر داد و گفت: این جشنواره که از 14 شهریور ماه در 11 کتابفروشی و مرکز فرهنگی خیابان کریم‌خان زند آغاز شده با اقبال خوب مخاطبان روبه رو شده است.

وی ادامه داد: ما پیش از این یک جشنواره زمستانی با ساختاری مشابه جشنواره «گفت» ولی کوچک‌تر برگزار کرده بودیم که تجربه جشنواره «گفت» موفق‌تر است و مسئولان فرهنگی کشور هم توجه بیشتری به آن دارند. در افتتاحیه جشنواره تعدادی از مسئولان فرهنگی و اعضای شورای شهر حضور داشتند که نشان از توجه و همکاری شهرداری و نهادهای مرتبط با این جشنواره است.

مدیر کتابفروشی «ویستار» با اشاره به اینکه در راستای همین جشنواره، احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر، روز گذشته (پنجشنبه) از این کتابفروشی بازدید کرده است، بیان کرد: آقای مسجد جامعی، پنجشنبه 17 شهریور از فروشگاه ویستار بازدید و طرح‌ها و پیشنهادهایی برای هرچه بهتر برگزار کردن جشنواره «گفت» در سال‌های آینده مطرح کرد. وی همچنین در برنامه این روزش از دیگر فروشگاه‌ها و مراکز فرهنگی شرکت‌کننده در جشنواره بازدید ‌کرد.

دبیر جشنواره «گفت» افزود: مهم‌ترین ویژگی جشنواره این است که خریداران می‌توانند با 10 درصد تخفیف از کتاب‌فروشی‌های آیلار، زند، خانه‌ فرهنگ و هنر گویا، موسسه‌ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، نسل نواندیش، ثالث، چشمه، رود، ویستار، یساولی و مرکز موسیقی بتهوون خرید کنند، ولی ما برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله رونمایی از محصولات فرهنگی و کتاب را هم در نظر گرفته‌ایم.

با کارت‌های وفاداری به مشتریان تخفیف می‌دهیم

سلطانی درباره «کارت وفاداری» که به خریداران داده می‌شود، توضیح داد: ما کارتی الکترونیک طراحی کرده‌ایم که به شبکه فروش 11 فروشگاه وصل است و هر کسی از هر کدام از این فروشگاه‌ها خرید کند، می‌تواند از تخفیف در دیگر فروشگاه‌ها هم بهره‌مند شود. همچنین هربار خرید با این کارت یک امتیاز محسوب می‌شود که در نهایت، کارت طلایی را به همراه خواهد داشت که با آن کارت می‌توان از 15درصد خرید در طول سال بهره‌مند شد.

وی اضافه کرد: یکی از نقاط مثبت این جشنواره برای ما این است که 11 مرکز فرهنگی توانسته‌اند در یک کار گروهی منافع مشترکی به دست آورند. کمتر پیش می‌آید که در حرکتی خودجوش، مراکز خصوصی به چنین تعاملی دست یابند، ولی همکاری این 11 مرکز نتایج مثبت زیادی به همراه دارد و این روزها ما بیشتر همدیگر را می‌بینیم و پای صحبت‌ یکدیگر می‌نشینیم.

این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه در افتتاحیه از عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر تجلیل شد، بیان کرد: ما در تدارک جشن اختتامیه هستیم، ولی مهم این است که بتوانیم هزینه‌های آن را پرداخت کنیم. این جشنواره هر هزینه‌ای داشته است توسط برگزارکنندگان آن پرداخت شده و شهرداری تهران تبلیغات محیطی را به طور رایگان انجام داده است.

سلطانی ادامه داد: این جشنواره به این دلیل «گفت» نام گرفته است، چون قرار است خیابان کریم‌خان «گذر فرهنگی تهران» نام گیرد؛ گذری که با همکاری و موافقت شهرداری و شورای شهر قرار است تا پایان سال 90 چهره‌ای جدید به خود بگیرد. شهرداری قرار است پیاده‌روی این خیابان را اصلاح و زیباسازی کند، جلوی هر کتاب‌فروشی نیمکت، چراغ و تابلوی راهنما بگذارد و بیلبوردهای فرهنگی، نقشه فرهنگی منطقه و حتی سردیس نویسندگان شهیر در طول مسیر نصب ‌شود.

دبیر جشنواره «گفت» در پایان اشاره کرد: ما پیشنهاد دادیم زیر پل کریم‌خان هم بهینه سازه شده و تبدیل به گالری و فضاهای فرهنگی شود و همچنین شرایطی فراهم شود که تئاتر خیابانی آنجا اجرا شود. اگر چنین برنامه‌هایی اجرا شود خیابان کریم‌خان زند که سال گذشته خطر تعطیلی چند کتابفروشی را پشت سر گذاشت، بار دیگر می‌تواند یک مرکز و پاتوق فرهنگی باشد.

جشنواره‌ «گفت» از 14 تا 25 شهریور به همت تعدادی از کتابفروشی‌ها و مراکز فرهنگی در این خیابان برگزار می‌شود.