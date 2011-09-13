تولید نیمی از کاشی کشور در یزد/ آب؛ همچنان دغدغه صنعت یزد است

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت کاشی و سرامیک اکنون تقریبا در همه شهرستانهای استان یزد رونق گرفته و عمده واحدهای صنعتی در میبد، صدوق و مهریز مستقر شده اند.

استان یزد سالانه بین 145 تا 150 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک تولید می کند و ظرفیت برخی کارخانجات کاشی در حال احداث نیز بالغ بر 150 میلیون مترمربع است که با وارد شدن آنها به مدار تولید، ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در این استان به 300 میلیون مترمربع می رسد.

در این بین شهرستان میبد جایگاه ممتاز و خوبی در حوزه صنعت کاشی و سرامیک دارد و 60 درصد تولیدات استان یزد در این شهرستان صورت می گیرد که این امر به طور قطع حاصل تلاش نیروهای علمی و سرمایه گذاران، کارآفرینان و مسئولان است.

سالانه بین 145 تا 150 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در یزد تولید می شود که با بهره برداری از برخی واحدهای صنعتی بزرگ، این میزان تولید در آینده به 300 میلیون مترمربع خواهد رسید

اکنون بیشتر واحدهای تولید کاشی و سرامیک در شهرستان میبد مستقر هستند و 19 کارخانه سالانه بالغ بر 95 میلیون مترمربع کاشی تولید می کنند.

گرچه صنعت کاشی و سرامیک نیز مانند سایر صنایع از مشکلاتی رنج می برند اما طی سالهای اخیر رفع مشکلات این واحدها در دستور کار مدیران ارشد استان قرار گرفته و اکنون کمتر واحدی در عرصه کاشی و سرامیک است که با مشکل مواجه باشند.

با هدفمند شدن یارانه ها، مشکلات عدیده در تهیه و تامین سوخت این واحدها به وجود آمد و در مقطعی تولیدات این کارخانجات را با رکود مواجه کرد اما این مشکل به تدریج حل شد و با ورود گاز شهری به شهرکهای صنعتی، مشکل سوخت کارخانجات کاشی و سرامیک برطرف شد.

بسیاری گمان می کنند کارخانجات کاشی و سرامیک به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه در یزد، در این استان رونق گرفته اند در حالی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه شامل خاک و مواد معدنی وارداتی است.

در استان یزد برای توسعه صنعت کاشی و سرامیک اقدامات موثر بسیاری انجام شده که از آن جمله می توان به راه اندازی مرکز فناوری کاشی و سرامیک در پارک علم و فناوری، ایجاد خوشه صنعتی کاشی و سرامیک، ایجاد مراکز جوار کارخانه ای فنی و حرفه ای برای آموزش کارگران در راستای افزایش کیفیت تولید محصولات کاشی و سرامیک، ایجاد منطقه ویژه سرامیک در یزد و ...اشاره کرد.

یزد در صنعت کاشی به اسپانیا و ایتالیا طعنه می زند

همه این اقدامات سبب شده تا تولیدات کاشی و سرامیک استان یزد این روزها حرفهای زیادی برای گفتن نه تنها در کشور بلکه در دنیا داشته باشد و به رقبای اصلی خود از جمله ایتالیا و اسپانیا که حرف نخست را در این صنعت در دنیا می زند، طعنه بزند.

کیفیت کاشیها و طراحی های انجام شده توانسته راه را برای ورود کاشی های ایتالیایی دشوار کند و بالغ بر 98 درصد خرید بازار داخلی از کاشی های ساخت کشور و استان یزد است.

برخی کارخانجات با دستگاه های پیشرفته توانسته اند در طراحی کاشی شگفتی ایجاد کنند و بسیاری از بازارهای خارجی را نیز به مصادره خود دربیاورند.

همه این موفقیتها انگیزه را برای تلاش مسئولان استانی نیز قویتر کرده است و پس از راه اندازی خوشه صنعتی کاشی و سرامیک، مسئولان استانی به دنبال ایجاد منطقه ویژه کاشی و سرامیک هستند.

منطقه ویژه سرامیک در یزد ایجاد می شود

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان یزد در این زمینه اظهار داشت: منطقه ویژه سرامیک مراحل نهایی تصویب محیط زیست را می گذراند و با عبور از مشکلات زیست محیطی این منطقه می تواند تحولی بزرگ در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد ایجاد کند.

محمدمهدی زارع همچنین با اشاره به خوشه صنعتی کاشی و سرامیک عنوان کرد: کاشی و سرامیک یزد یکی از دو خوشه صنعتی و صادراتی استان است که طی سالهای اخیر برنامه های متعددی در این خوشه اجرا شده است.

وی تلاش برای رفع مشکلات صنعتگران در این عرصه، برگزاری جشنواره های کاشی و سرامیک، ایجاد برند برای صادرات کاشی و سرامیک و ... را از جمله این برنامه ها برشمرد.



با توجه به اهمیت بهره مندی کاشی و سرامیک استان یزد از دانش و فناوری روز، مرکز فناوری کاشی و سرامیک در پارک علم و فناوری یزد ایجاد می شود مدیرکل صنایع و معادن استان یزد

زارع همچنین از راه اندازی مرکز فناوری کاشی و سرامیک در پارک علم و فناوری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت بهره مندی کاشی و سرامیک استان از دانش و فناوری روز دنیا، ایجاد چنین مرکزی ضروری است.

وی عنوان کرد: با توجه به برقراری تعامل استان یزد با مرکز کاشی و سرامیک اسپانیا به منظور بهره مند از دانش روز دنیا و افزایش کیفیت پخت و طراحی کاشی و سرامیک در استان یزد که از عوامل موثر در افزایش صادرات این صنعت است، مرکز فناوری کاشی و سرامیک استان در محل پارک علم و فناوری یزد راه اندازی می شود.

زارع یادآور شد: ساختمان مرکز فناوری کاشی و سرامیک استان یزد آماده تجهیز است و با توجه به بررسی مراکز مختلف فناوری این صنعت در سراسر دنیا، فهرستی از تجهیزات آن آماده و در دست تهیه است.

کاشی سرامیک در حوزه صادرات نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد و به ویژه در سالهای اخیر بخش اعظمی از صادرات استان یزد را به خود اختصاص داده است.

تنها از شهرستان میبد سال گذشته 15 میلیون متربع مربع کاشی به خارج از کشور صادر شد و در مجموع صادرات استان یزد، کاشی و سرامیک از نظر حجم و ارزش همواره در صدر صادرات استانی قرار داشته است.

کمبود آب، اصلی ترین مشکل صنایع یزد است/ امکان افزایش تولیدات تا سه برابر حجم فعلی

امکان توسعه این صنعت اکنون در استان یزد فراهم است اما کمبود آب در حوزه صنعت راه اندازی این واحدها را دچار مشکل می کند.

وزرای صنعت و معدن در سالهای گذشته بارها در جمع صنعتگران استان یزد قول تامین آب صنعت استان یزد را داده اند اما این وعده هنوز عملی نشده و صنعت کاشی و سرامیک نیز چشم انتظار تامین آب مورد نیاز است.

برخی مسئولان معتقدند اگر آب حوزه صنعت استان یزد تامین شود، میزان تولیدات صنعتی به ویژه کاشی و سرامیک تا سه برابر حجم فعلی امکانپذیر خواهد بود.

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عکس: مسعود ساکی