سه دیدار با بنیانگذار انقلاب نایاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در آخرین روزهای ماه شهریور خبر رسید که جلدهای اول و دوم «سه دیدار» نادر ابراهیمی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ ششم رسیده است، این روزها و در فاصله یک هفته‌ای این مجموعه به طور کامل به فروش رسیده است.

با توجه به پایان چاپ ششم این مجموعه که هر جلد آن در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده بود، در حال حاضر سوره مهر در تدارک انتشار چاپ هفتم آن است و به زودی به بازار کتاب عرضه خواهد شد.

«سه دیدار» از سال 77 تا 90

جلد اول و دوم کتاب «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» که نادر ابراهیمی آن را در بین سال‌های 75 تا 77 نوشته برای نخستین‌بار در سال 77 توسط حوزه هنری منتشر شد.

«سه دیدار با مردى که از فراسوى باور ما می‌‏آمد» در جلد نخست خود با عنوان «رجعت به ریشه‏‌ها» داستان ‏بلندى درباره زندگى امام خمینى (ره) است، که نویسنده در آن ‏کوشیده است ابعاد مختلف شخصیتى ایشان را در قالب داستان بررسى‏کند.

شرح وقایع دوران کودکى امام راحل و شکل‏‌گیرى شخصیت وى در دامن پرمهر مادر و صاحبه خانم (عمه ایشان)، مرام و منش پدر امام (ره) و نحوه ‏شهادت ایشان، حضور بنیانگذار کبیر انقلاب در کلاس درس مدرس، بررسى ‏شجره‏نامه اجداد، امام و شرحى از زندگى پدر بزرگ ایشان، مراحل‏آشنایى امام (ره) با دفتر حاج‏‌آقا ثقفى تا ازدواج، موارد و عناوینی است که ابراهیمی در این کتاب به شرح آنها پرداخته است.

«در میانه میدان» عنوان جلد دوم مجموعه «سه دیدار با مردى که از فراسوى باور ما مى‏آمد» است که روایتی دیگر از زندگینامه امام خمینى (ره) در قالب‏ داستان است.

در این کتاب نیز مواردی مورد اشاره نویسنده قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به فصولی همچون خاطراتى از پدر در زندان شاهى و شهادت وى در آنجا در ایام قبل از تولد امام خمینی (ره)، استفاده از افکار و سخنان صاحبه خانم، دوران مبارزه در جوانى، حضور با برادر برای ‏تحصیل علوم حوزوى در اصفهان، سال مصیبتى که بیماری وبا ۸ تن ازنزدیک‌ترین کسان امام (ره) را به کام مرگ کشاند، حکایت‌هایى از همسر امام (ره) که همیشه یاور و مشوق همسرش در راه‏ مبارزات سیاسى بود، خاطراتى از مبارزات رجال آن زمان و … اشاره کرد.

جلد سوم همچنان مفقود است

یکی از نکات قابل توجه درباره این مجموعه نادر ابراهیمی این است که جلد سوم آن دچار سرنوشت نامعلومی شده؛ به طوری که نه همسر زنده‌یاد ابراهیمی از آن خبر دارد و نه انتشارات سوره مهر. مسئولان این انتشارات اذعان دارند که این جلد از مجموعه هرگز به سوره مهر نرسیده است و غیرممکن است که کتابی با این اهمیت در این مجموعه ناپدید شده باشد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» این است که نادر ابراهیمی بدون اینکه دیداری مستقیم با حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران داشته باشد این مجموعه 3 جلدی را رقم زده است.

نادر ابراهیمی: من تاریخ ننوشته‌ام

وی در مقدمه چاپ نخست این مجموعه آورده است: «من داستان می‌نویسم، تاریخ نمی‌نویسم. تاریخ‌های بسیاری قبل از من نوشته شده است و همزمان با من و بعد از من نیز نوشته می‌شود و خواهد شد؛ اما داستان، فقط یک بار نوشته می شود؛ فقط یک بار.»

ابراهیمی سپس توصیه کرده است: آنها که واقعیت را می‌خواهند، نه حقیقت را و طالب واقعیات تاریخی هستند نه حقایق انسانی، می‌توانند به بهترین تاریخ ها مراجعه کنند.

ابراهیمی همچنین در بخش دیگری از مقدمه کتاب که به بانو ثقفی، همسر امام خمینی (ره) و تمام یاران و همراهان ایشان تقدیم شده، نوشته است: در اینجا، در پیشگاه شما مردان و زنان باایمان ایرانی که ایران را عاشقانه و پرشور می‌خواهید و آرزومند وطنی سربلند و قدرتمند هستید، به جمیع معتبرات خویش سوگند می‌خورم که آنچه در این داستان گفته‌ام، به اعتقاد و باور خودم، عین حقیقت است و جز حقیقت، هیچ نیست و بخشی از حقیقت که بتواند بخش‌های دیگر حقیقت را نفی و انکار کند نیز نیست.

نادر ابراهیمی از نویسندگان و شاعران مطرح کشورمان در 16 خرداد ماه سال 1387 دار فانی را وداع گفت.

فرزانه منصوری: نادر به دنبال مردی بود که باج نمی‌گرفت و باج نمی داد

فرزانه منصوری همسر زنده‌یاد نادر ابراهیمی درباره چگونگی تدوین مجموعه سه جلدی «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» به مهر گفته بود: «نادر ابراهیمی از سال 57 که امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران نام گرفتند، تصمیم به نگارش این کتاب نگرفت؛ بلکه از همان سال 1342 که روح‌الله موسوی خمینی به عنوان چهره‌ای مبارز مطرح شده بود، پیگیر زندگی و مبارزات ایشان بود.