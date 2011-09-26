اجرای طرح مدرسه پاییزی گردشگری با علم و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو، دبیر طرح پاییزی گردشگری با علم و فرهنگ، با اعلام این خبر تصریح کرد: این طرح با توجه به تقارن روز جهانی جهانگردی و پذیرش نخستین دانشجویان ورودی رشته‌های برنامه‌ریزی گردشگری و اکوتوریسم در دانشگاه علم و فرهنگ و همچنین با توجه به لزوم آشنایی دیگر دانشجویان و علاقه‌مندان با مباحث گردشگری اجرایی می‌شود.

وی فراهم کردن بستر مناسب برای تعامل اندیشه‌های دانشجویان، پژوهشگران و اساتید در خصوص صنعت گردشگری، تبیین رویکردهای اقتصادی صنعت گردشگری در راستای سال جهاد اقتصادی و ایجاد نشاط همگانی با فعالیت‌های فرهنگی را از اهداف اصلی این طرح برشمرد.

ایمانی خوشخو در تشریح دیگر اهداف این طرح گفت: ارتقای سطح علمی و آشنایی جامعه دانشجویی و علاقه‌مندان با صنعت گردشگری به صورت علمی و مهارتی و همچنین آموزش کاستی‌های موجود در طبیعت‌گردی و اکوتوریسم ایران در جهت رفع این کاستی‌ها برای توسعه طبیعت‌گردی از دیگر اهداف این طرح به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: طرح مدرسه پاییزی گردشگری با علم و فرهنگ بر اساس نیازهای موجود در گستره جامعه برنامه‌ریزی شده است و دربرگیرنده سه رویکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است.

ایمانی خوشخو با بیان اینکه آموزش‌های این طرح بر 2 محور گردشگری فرهنگی و طبیعی استوار است، اظهار کرد: بر اساس این محورها سرفصل‌های مفیدی به منظور آموزش و آشنایی با مبانی علمی گردشگری در قالب کارگاه‌های آموزشی در 12 روز طراحی و تدوین شده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه انیمیشن با موضوع «گردشگری در ایران» در قالب این طرح تصریح کرد: این بخش با توجه به نیاز جامعه به نشاط همگانی در هفته جهانگردی و با رویکرد فرهنگی و هنری طراحی و تدوین شده است.

وی در تشریح محور پژوهشی این طرح نیز یادآور شد: محور پژوهشی این طرح با عنوان پژوهشی در گردشگری اقتصادی طراحی و تدوین شده است و مبتنی بر دریافت جدیدترین مقالات بخش گردشگری اقتصادی است.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: طرح پژوهشی در گردشگری اقتصادی در دهه مبارک فجر برگزار می‌شود و نتایج پژوهش‌های اقتصادی در حوزه گردشگری طی سمیناری ارائه خواهد شد.

طرح مدرسه پاییزی گردشگری با علم و فرهنگ از سوی جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی، دانشگاه علم و فرهنگ و با مشارکت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از روز پنج مهرماه همزمان با روز جهانی جهانگردی آغاز می‌شود و تا 17 مهرماه همزمان با ولادت حضرت امام‌رضا (ع) ادامه خواهد داشت.