امکان ارائه اینترنتی شکواییه در دادگستری گلستان فراهم شد

فیض محمد خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گلستانیها می توانند به آدرس پایگاه اینترنتی قوه قضاییه به نشانی www.judcms.ir مراجعه و از طریق این سامانه، شکواییه و دادخواست خود را ارائه کنند.

وی افزود: پس از ثبت دادخواست یا شکواییه، شماره پیگیری به منظور سهولت پیگیری پرونده برای افراد صادر می شود.

وی اظهار داشت: افراد پس از ثبت اینترنتی شکواییه یا دادخواست باید با مراجعه حضوری از عدم نقص و ایراد و نقص شکواییه یا دادخواست خود اطمینان حاصل کنند.

وی تصریح کرد: مردم با ورود به این سیستم علاوه بر امکان اصلاح پرونده، از زمان رسیدگی و آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده نیز مطلع شوند.

به گفته وی، همچنین در این سیستم امکان ارائه لایحه برای اشخاص و وکلای آنان نیز فراهم شده است .

خورشیدی افزود: کارشناسان رسمی دادگستری نیز از طریق این سامانه می توانند ابلاغیه خود را دریافت کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان در ادامه گفت: استفاده از این سیستم علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، حداقل از 50 درصد رفت و آمدهای غیرضروری به محاکم می کاهد.

شکواییه برای جرایم کیفری به دادسراها ارائه می شود و دادخواست برای موضوعات حقوقی در دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح می شود.