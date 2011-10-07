پارکینگ خودرو گران قیمت را بلعید

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش این حادثه در ساعت 06:52 دقیقه صبح امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله گروه نجات 3 سازمان آتش نشانی به محل حادثه دربلوار آیت اله کاشانی، خیابان گلها اعزام شدند.

بنابه گفته حمید جهانبانی فرمانده نجاتگران آتش نشانی، یک دستگاه خودروی سواری شاسی بلند درحال خروج از پارکینگ یک ساختمان 5 طبقه ناگهان بخشی از کف پارکینگ فروکش کرد. فروکش ناگهانی زمین موجب شد که قسمت جلوی خودرو کاملا به داخل زمین فرو رود و گودالی به عمق 2 متر ایجاد شود.

حمید جهانبانی گفت: به دنبال بروز این حادثه ، راننده آن که به شدت ترسیده و وحشتزده شده بود به سرعت خودرا به بیرون از خودرو رساند و از محل حادثه گریخت.

وی درمورد چگونگی عملیات دراین حادثه اظهار داشت:نجاتگران بیدرنگ با استفاده از دستگاه مخصوص (وینچ) ابتدا خودروسواری را کاملا مهارکردند و سپس با بکارگیری ابزار ویژه نجات ونیز بالشتک های بادی مخصوص، آن را بدون وارد کردن خسارت از داخل گودا ل بیرون کشیدند.

این فرمانده آتش نشانی علت فروکش زمین پارکینگ را ناشی از نشت تدریجی آب و سست شدن خاک کف پارکینگ ذکر کردو افزود: وقوع این حادثه به ساختمان، پی و ستون های اصلی آن آسیبی وارد نکرد.

