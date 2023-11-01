به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت فتاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط ترخیص خودروهای رسوبی متوقف در پارکینگ‌ها در راستای حفظ بیت‌المال و جلوگیری از انباشت وسایط نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها با همکاری مراجع قضائی تسهیل می‌یابد.

وی با بیان اینکه خودروهای رسوبی برای موتور سیکلت‌ها ۶ ماه و سایر وسایل نقلیه یک سال شامل می‌شود، افزود: در صورت خودداری مالکین نسبت به ترخیص خودروهای رسوبی ظرف مدت یک ماه از مورخه ۱۰ آبان ۱۴۰۲، خودروهای رسوبی متوقف در پارکینگ‌ها حکم رهاشده تلقی شده و حسب مقررات تعیین و تکلیف خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل با تاکید بر لزوم تطبیق سریع آمار فیزیکی و سیستمی خودروها در پارکینگ‌ها به منظور جلوگیری از تضییع حتی ریالی از حقوق شهروندان ادامه داد: مالکین می‌توانند با مراجعه به مراکز و دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

فتاحی بیان کرد: در اجرای این طرح موتورسواران و رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی پس از اخذ تعهدی مبنی بر گرفتن گواهینامه، خودرو تحویل فردی می‌شود که گواهینامه داشته و از سوی مالک معرفی شود.