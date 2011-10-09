800 متقاضی بهسازی مسکن روستایی در تنگستان تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه شنبه شب در نشست با فرماندار تنگستان افزود: پارسال پنج هزار و 255 واحد مسکن روستایی در استان سند دار شدند که سهم تنگستان 648 سند بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 18 طرح هادی در تنگستان در حال اجراست، گفت: 12 میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها هزینه می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر درباره برنامه های داخلی این اداره گفت: با تلاشهای صورت گرفته در چهار شهرستان ساختمان اداری احداث و بیش از 80 درصد ماشین آلات نیز خریداری و نوسازی شده است.
فرماندار تنگستان خواستار اجرای آسفالت راه ورودی طرح حفاظتی مسکن مهر در اهرم شد.
حسین زارع افزود: توسعه و عمران روستاها ضمن اینکه سبب خدمات رسانی بیشتر و بهتر به این قشر می شود از کوچ آنها به شهرها نیز جلوگیری می کند.
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