800 متقاضی بهسازی مسکن روستایی در تنگستان تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه شنبه شب در نشست با فرماندار تنگستان افزود: پارسال پنج هزار و 255 واحد مسکن روستایی در استان سند دار شدند که سهم تنگستان 648 سند بود .

وی با بیان اینکه در حال حاضر 18 طرح هادی در تنگستان در حال اجراست، گفت: 12 میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها هزینه می شود .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر درباره برنامه های داخلی این اداره گفت: با تلاشهای صورت گرفته در چهار شهرستان ساختمان اداری احداث و بیش از 80 درصد ماشین آلات نیز خریداری و نوسازی شده است .

فرماندار تنگستان خواستار اجرای آسفالت راه ورودی طرح حفاظتی مسکن مهر در اهرم شد.

حسین زارع افزود: توسعه و عمران روستاها ضمن اینکه سبب خدمات رسانی بیشتر و بهتر به این قشر می شود از کوچ آنها به شهرها نیز جلوگیری می کند.