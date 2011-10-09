اولویتهای مبارزه با جرایم اخلاقی در آذربایجان شرقی/ جمع آوری ماهواره از پشت بامها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مسعود خرم نیا، عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اولویت های اقدامات اخلاقی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی را اعلام کرد.

سردار خرم نیا در تشریح این اقدامات گفت: مبارزه با جرایم امنیت اخلاقی، برخورد با قاچاق مشروبات الکلی، جمع آوری محصولات مخرب فرهنگی، مبارزه با عرضه کنندگان تجهیزات ماهواره ای و انهدام شبکه ها و باندهای فساد اولویت بندی اقدامات علیه مخلان امنیت اخلاقی جامعه تعیین شده است.

وی تاکید کرد: در تحقق این اولویت ها نیازمند مشارکت مردم هستیم و بدون همکاری مردم پلیس به تنهایی در برقراری امنیت اخلاقی موفق نخواهد شد.

وی بدحجابی را مظاهر علنی فساد در جامعه دانست وگفت : نیروی انتظامی در مقوله مبارزه با بدحجابی، افرادی را که با تذکر و ارشاد پوشش خود را اصلاح می کنند راهنمایی و ارشاد می کند.

سردار خرم نیا تاکید کرد: افراد بدحجابی که با ارشادات و راهنمایی های ماموران اصلاح نمی شوند با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی می شوند .

وی با اشاره به آمار اقدامات 6 ماهه اول نیروی انتظامی در مبارزه با ناهنجاری های اخلاقی، تصریح کرد: در مقوله جمع آوری ماهواره ها اقدامت پلیس تداوم خواهد داشت و همه تجهیزات نصب شده بر روی پشت بام ها جمع اوری خواهد شد و افرادی که دوباره اقدام به نصب کنند به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با تاکید مجدد بر اهمیت امنیت اخلاقی در جامعه، آن را پیش نیاز امنیت اجتماعی دانست و از مردم خواست پلیس را در برقراری امنیت اخلاقی در جامعه یاری کنند.