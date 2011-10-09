جشنواره مدهامتان عامل رشد و شکوفایی تعالیم قرآن در جامعه است

اصغر جاهدی ظهر یکشنبه در مراسم برگزاری جشنواره مدهامتان افزود: هر فعالیت و تلاشی که در زمینه قرآنی صورت گیرد منشا خیر و برکات فراوانی در جامعه خواهد بود.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره فرهنگی مدهامتان در سطح کشور تاثیرات معنوی بسیاری را خواهد داشت زیرا قرآن کلام خداست و جاری شدن آن سبب گسترش معنویات و آموزه های دینی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه قرآن از سوی خداوند متعال است و روح انسان نیز نشات گرفته از خداوند است، افزود: هر مخلوقی که به سوی این معجزه الهی می رود انس و الفت خاصی با خداوند پیدا می کند.

جاهدی به نقش مساجد در زندگی فردی و اجتماعی افراد گفت: مسجد خانه امن الهی است و هرکس وارد این مکان مقدس شود از آثار و برکات مادی و معنوی آن در زندگی برخوردار می شود.

وی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را مکان بسیار خوبی برای جوانان یاد کرد و افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با انجام فعالیت های فرهنگی و دینی بستری مناسب برای حضور جوانان و نوجوانان را ایجاد کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان در ادامه گفت: با انجام فعالیت های هنری، فرهنگی و پژوهشی، کتابخانه ای زمینه حضور جوانان و نوجوانان را در مساجد آماده کرده و تا حدودی باعث خنثی شدن توطئه های دشمن شده است.

جاهدی افزود: با بررسی نقش مساجد در زمان پیامبر اکرم (ص) می توانیم به اهمیت آن پی ببریم زیرا در آن دوران مساجد فقط جایگاه عبادت نبودند و کلیه فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی در مساجد انجام می شد.

وی گفت: با توجه به فرمایشات حضرت امام خمسینی (ره ) مساجد که به عنوان سنگر است نباید خالی باشد و بین قرآن و مسجد پیوند ناگسستنی وجود دارد و اینها دو جدا هم نیستند و باید در جهت حفظ این دو و به کارگیری آموزه های آن در زندگی خود تلاش کنیم.