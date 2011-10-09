سازمان استاندارد ایران میزبان کارگاه ارزیابی انطباق کارشناسان عضو اکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان استاندارد از تاریخ 24 مهرماه سال جاری میزبان اولین کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) خواهد بود.

اولین کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در سازمان استاندارد برگزار می شود.

این نشستهای تخصصی در سه زمینه "استاندارد سازی"، "ارزیابی انطباق" و "تایید صلاحیت" برگزار خواهد شد و برای برگزاری آن زمینه های لازم تامین می شود.

در این نشستها شرکت کنندگان از کشورهای عضو اکو گزارش کشوری در مورد قوانین، خط مشی ها و رویه های ملی در مورد موضوعات فوق ارائه خواهند کرد.

این امر با هدف هماهنگ سازی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی و رویه های ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت، توسعه اقتصادی در منطقه اکو و کسب سهم بیشتر در بازارهای بین المللی صورت می گیرد.

اعضای کشورهای عضو اکو شامل افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران است.

