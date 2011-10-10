آزادراه خرم آباد - اراک شریان آبادانی لرستان؛ گامی برای کاهش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد راه خرم آباد - بروجرد - اراک قطعه ای از آزادراه تهران - بندرامام (ره) است که در صورت بهره برداری از این پروژه ملی زمینه تسهیل در ترانزیت کالا و خدمات در این محور فراهم می شود.

این در حالیست که احداث آزاد راه اراک - بروجرد - خرم آباد در ادامه آزاد راه تهران - بندرامام (ره) با اعتباری در حدود 8000 میلیارد ریال در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان به تصویب رسیده است.

اجرای این مصوبه در حالیکه تنها کمتر از هفت ماه از برگزاری سفر سوم دولت گذشته است امیدواری مردم را به تحقق این پروژه در سریع ترین زمان افزایش داده است. از سوی دیگر ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به اجرای پروژه آزاد راهی خرم آباد - بروجرد - اراک از دیگر اتفاقات خوشایندی است که مردم و مسئولان را به تحقق این پروژه امیدوار کرده است.

رئیس جمهوری ایران اسلامی در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه از آزادراه خرم آباد - بروجرد - اراک به عنوان شریان آبادانی لرستان یاد کرد و اظهار داشت: این پروژه برای لرستان ثمرات فراوانی به دنبال دارد و ایمنی، صرفه جویی در وقت، انرژی و استهلاک تنها بخشی از مزایای این پروژه زیرساختی است.

معاون راه و شهرسازی دولت دهم نیز در این رابطه اظهار داشت: من قبلا در استان لرستان خدمت کرده ام و می دانم که متاسفانه آمار تصادفات در محور خرم آباد به بروجرد و اراک بالا است.

علی نیکزاد ادامه داد: در این راستا ساخت آزادراه خرم آباد - بروجرد - اراک به رئیس جمهوری پیشنهاد شد که ایشان نیز موافقت کردند که این پروژه در سریع ترین در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای این پروژه به همراه دو پروژه ریلی راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک و راه آهن دورود - بروجرد - غرب کشور، ادامه داد: در مجموع برای این سه پروژه سرمایه گذاری در حدود 2500 تا سه هزار میلیارد تومان صورت خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم یادآور شد: اجرای این پروژه ها جزو مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت است که در سریعترین زمان کار احداث آنها آغاز شد.

نیکزاد ادامه داد: عملیاتی شدن این پروژه های مهم و زیرساختی زمینه رشد اقتصادی لرستان را فراهم خواهد کرد.