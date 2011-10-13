برگزاری رزمایش امنیت و اقتدار/ تهران و کرج رکورددار وقوع جرم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نیروی انتظامی که از سیزدهم مهر با شعار"سهم من در امنیت و آرامش" آغاز شد روز سه شنبه بدون مراسم اختتامیه به پایان رسید. مسئولان نیروی انتظامی که به دنبال جایگزینی فرهنگ پیش بینی و پیشگیری اجتماعی به جای برخوردهای انتظامی بودند، با انتخاب این شعار قصد درگیر کردن دستگاه های مسئول کم کار در حوزه امنیت را داشتند. به گفته سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی پلیس، این نیرو به تنهایی قادر به فراهم کردن امنیت نیست و سایر دستگاهها باید در بعد امنیت اجتماعی، فرهنگی و افزایش احساس امنیت به تکالیف خود عمل کنند.

مسائل اجتماعی را امنیتی نمی‌کنیم



فرمانده نیروی انتظامی در این هفته با اعلام اینکه مسائل اجتماعی از نظر پلیس نباید امنیتی شود، گفت: ما مسائل اجتماعی را امنیتی نمی بینیم و با جلب رضایت شهروندان مسائل امنیتی را نیز به صورت اجتماعی می بینیم.

احمدی مقدم به حوادث و تهدیدات پیرامون ایران اشاره کرد و افزود: حوادث سالهای اخیر پیرامون ایران منطقه را ناامن کرده به صورتی که تولید مواد مخدر بیش از 40 درصد افزایش یافته و شاهد گسترش تروریست و حوادث طبیعی که در امنیت تاثیرگذار است، بودیم.

وی تصریح کرد: ما نیاز به اقدامات مضاعف داریم تا خودمان را از حوادث جدا کنیم به همین دلیل همکاریهای مشترک را با کشورهای منطقه در دستور کار قرار داده و استراتژی جامع محوری را مد نظر داریم.

احمدی مقدم به رفتار دوگانه غرب اشاره کرد و در این باره گفت: برخی از کشورها که ادعای مبارزه با تروریسم را دارند رفتار دوگانه ای را از خود نشان می دهند و هنگامی که اینترپل برای تروریستی وضعیت قرمز اعلام می کند به وی پناه می دهد. ترور دانشمندان ما نیز اقدام زشتی است که برخی از سازمان های جاسوسی اعلام کرده اند به صورت نیمه رسمی در این ترورها حضور داشته و آن را بر عهده می گیرند.

برگزاری رزمایش امنیت و اقتدار



در هفته نیروی انتظامی یگان ویژه پاسداران ناجا هر روز شاهد برگزاری رزمایش امنیت و اقتدار بود. در این رزمایش آمادگی جسمانی نیروها، نحوه مقابله با اغتشاشات خیابانی، رهایی گروگان، رزم تن به تن،عملیات راپل، تخلیه چتربازان از بالگرد،رژه موتور سواران و شکستن اجسام سخت انجام به نمایش درآمد و مسئولان و میهمان مراسم نیز در جریان آمادگی نیروها قرار گرفتند.

دریا حیات خلوت برخی افراد بود



سردار احمد روزبهانی در این هفته پس از سه ماه در میان خبرنگاران حاضر شد و نتایج طرح سالم سازی دریا را اعلام کرد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی از بهبود 35 درصدی وضعیت اخلاقی در دریاها خبر داد.

او گفت که استانهای شمالی کشور به ویژه گیلان و مازندران در تابستان پذیرای میهمانان زیادی بودند. اما عده ای هنجار شکن دریا را حیاط خلوت خودشان می دانند و اقدام به هنجار شکنی کردند. امسال طرح سالم سازی دریا با بکارگیری 100هزار نیرو از استانهای معین همانند، قزوین، تهران و اردبیل به اجرا در آمد و جنگل، دریا و شهرهای ساحلی را تحت پوشش قرار دادیم. خوشبختانه با اجرای این طرح به یک امنیت نسبی در شمال کشور دست یافتیم و مردم نوار ساحلی کشور از کاهش ناهنجاریهای مسافران رضایت داشتند. بر اساس نظر سنجیهای صورت گرفته امسال شاهد کاهش 35 درصدی ناهنجاریها و رضایت مردم در اجرای این طرح بودیم. سال آینده نیز اجرای این طرح را با قدرت ادامه می دهیم.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی افزود: یگان دریایی از داخل دریا و یگان پیاده و خودرویی در نوار ساحلی به ویژه پاتوقها گشت زنی کرده و با هنجار شکنان برخورد کردند. البته امسال کشفیات زیادی نیز در نوار ساحلی دریا داشتیم.

لیسانسه های نامحسوس شهروندان را جریمه می کنند



در این هفته رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور تهران در همایش " بازرسان نامحسوس پلیس" از بکارگیری نیروهای لیسانسه و فوق لیسانسه به عنوان پلیس نامحسوس خبر داد و گفت: هم اکنون 511 بازرس نامحسوس از طریق پلیس جذب شدند که از این تعداد 98 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و 90 نفر دارای مدرک فوق لیسانس هستند. بر اساس شرایط جدید بازرسان نامحسوس باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

بخش زیادی از بازرسان نامحسوس اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند و 90 درصد آنها دارای شغل دولتی یا در مراجع قضایی مشغول به فعالیت هستند.

انهدام باند جعل کارت پایان خدمت



باند جعل کارت پایان خدمت که اقدام به جعل انواع کارت پایان خدمت و معافیت برای دریافت گذرنامه می کرد با تلاش ماموران شناسایی و منهدم شد. سردار محمود صادقی در این باره گفت: باند بزرگ جعل کارت پایان خدمت در کشور شناسایی و در این رابطه چهار نفر از عناصر اصلی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین 10 گذرنامه جعلی که در این رابطه صادر شده بود باطل شد. این درحالی است 439 مورد اسناد جعلی در تابستان امسال کشف شد.

تهران و البرز رکورددار بروز جرم



سردار احمدرضا رادان این هفته با اشاره به کاهش نرخ وقوع جرم در کشور گفت: هم اکنون تهران و البرز رکورددار بروز جرم در کشور هستند و باید فکری برای کنترل نرخ جرم در این استانها شود. البته هم اکنون با کاهش وقوع جرم در کشور روبرو هستیم.

افغانها با پاسپورت می‌آیند اما بر نمی‌گردند



سردار اسماعیل احمدی مقدم در هفته ناجا با انتقاد به نحوه ورود افغان ها به کشور و اقامت غیر قانونی آنها گفت: اخیرا افغان ها با پاسپورت به ایران می آیند اما اقامت آنها بیش از مدت زمان قانونی است و دیگر به کشور خود باز نمی گردند. همچنین اتباع آسیایی که می خواهند از معبر ایران به کشورهای دیگر سفر کنند نیز با تلاش پلیس شناسایی شدند و دیگر این روند متوقف شده است چرا که در گذشته اتباع پاکستان و بنگلادش برای سفر به سایر کشورها وارد خاک ایران می شدند.