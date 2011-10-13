دستگیری 6 ایرانی به جرم قاچاق مواد در مالزی/ جاسازی مواد در اسپری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، "نورالدین قادر" در این رابطه افزود: از چمدانهای 6 تبعه ایرانی شامل پنج زن و یک مرد مواد مخدر شیشه جاسازی شده در اسپری مو و بدن به ارزش 500 هزار رینگیت کشف و ضبط شده است.

وی این روش را شیوه جدید برای قاچاق مواد مخدر عنوان کرد و گفت: ماموران گمرک تنها به دلیل سنگین تر بودن قوطی های اسپری نسبت به آنها مشکوک شده و مواد مخدر را کشف کردند.

پس از دستگیری یک زن در ابتدای ماه جاری به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی، این خبر دومین دستگیری و کشف مواد مخدر از ایرانیان دراین کشور پس از چهار ماه خبرساز نبودن ایرانیان درزمینه قاچاق مواد مخدر است که می تواند نشان دهنده فعالیت مجدد باندهای بین المللی قاچاق مخدر در مالزی با همکاری ایرانیان باشد.