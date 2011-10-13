نمایندگان مازندران برای لیگ اسکیت هاکی کشور آماده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تیم های پرسیس شهرداری نوشهر و مدرسه اسکیت ساحل بابل، دو نماینده مازندران هستند که برای دور دوم این مسابقات که در شیرازبرگزار خواهد شد، آماده می شوند.
وی گفت: در مرحله نخست این مسابقات که مرداد ماه به میزبانی نوشهر برگزار شد، تیم مدرسه اسکیت ساحل بابل با کسب چهار امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم پرسیس شهرداری نوشهر با دو امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی این مسابقات جای گرفت.
رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: دو تیم مازندرانی در هفته های گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را پشت سر گذاشته و برای مرحله دوم این مسابقات آماده شدند.
خیری نیا ادامه داد: مسابقات لیگ اسکیت هاکی دسته یک باشگاههای کشور، در بخش مردان با حضور 10 تیم در رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.
وی یادآور شد: مرحله دوم مسابقات لیگ دسته یک اسکیت هاکی باشگاههای کشور، 21 و 22 مهرماه در شیراز برگزار می شود.
بیش از دو هزار نفر از ورزشکاران مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.
ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت مازندران، از آمادگی کامل دو نماینده این استان برای حضور در مرحله دوم مسابقات لیگ اسکیت هاکی دسته یک باشگاههای کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تیم های پرسیس شهرداری نوشهر و مدرسه اسکیت ساحل بابل، دو نماینده مازندران هستند که برای دور دوم این مسابقات که در شیرازبرگزار خواهد شد، آماده می شوند.
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