نمایندگان مازندران برای لیگ اسکیت هاکی کشور آماده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تیم های پرسیس شهرداری نوشهر و مدرسه اسکیت ساحل بابل، دو نماینده مازندران هستند که برای دور دوم این مسابقات که در شیرازبرگزار خواهد شد، آماده می شوند.



وی گفت: در مرحله نخست این مسابقات که مرداد ماه به میزبانی نوشهر برگزار شد، تیم مدرسه اسکیت ساحل بابل با کسب چهار امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم پرسیس شهرداری نوشهر با دو امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی این مسابقات جای گرفت.



رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: دو تیم مازندرانی در هفته های گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را پشت سر گذاشته و برای مرحله دوم این مسابقات آماده شدند.



خیری نیا ادامه داد: مسابقات لیگ اسکیت هاکی دسته یک باشگاههای کشور، در بخش مردان با حضور 10 تیم در رده سنی بزرگسالان برگزار می شود.



وی یادآور شد: مرحله دوم مسابقات لیگ دسته یک اسکیت هاکی باشگاههای کشور، 21 و 22 مهرماه در شیراز برگزار می شود.



بیش از دو هزار نفر از ورزشکاران مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.