تولید چغندر قند 18 عیار در اهر!

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام در مراسم جشن برداشت چغندر قند در اهر از کشت چغندر قند در 600 هکتار از اراضی استان خبر داد.
وی گفت: از این میزان هکتار 400 هکتار برای اولین بار در پایاب سد ستارخان اهر چغندر قند کشت شده است.
ایرانی فام افزود: این کشت به صورت مکانیزه و با رعایت اصول و عملیات مربوط به کشاورزی حفاظتی است و در قانون هدفمندسازی یارانه ها کشاورزی حفاظتی از طرح های اصلی بوده که در عرصه های کشاورزی عملیاتی می شود و در کشت چغندر قند تمام اصول و فرایندها رعایت شده است.
وی گفت: استفاده از حداقل بذر، کاشت بدون جمع آوری بقایای محصولات قبلی، حفاظت از حاصلخیزی خاک، صرفه جویی کامل در مصرف آب که دو هزار متر مکعب است و نهاده ها و استفاده بهینه و براساس توصیه های کارشناسی از کودهای شیمیایی در کشت چغندرقند رعایت شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: راندمانی که در چغندرقند کشت شده در این شهرستان شاهد هستیم در مقایسه با استان راندمان شاخصی است که به طور متوسط بالای 60 تن در هر متوسط عملکرد محصول است.
وی گفت: بعد از برداشت چغندرقند بلافاصله کشت گندم به صورت مکانیزه و بدون عملیات خاک ورزی و با استفاده از دستگاه کشت مستقیم انجام می شود که تهیه بستر بذر و عملیات کاشت به حداقل کاهش می یابد و در نهایت صرفه جویی در زمان، انرژی و نیروی کار می شود.
ایوب ایرانی فام، هدف از کشت چغندرقند در 400 هکتار از اراضی شهرستان اهر را آشنا کردن کشاورزان با مضرات کشت معمول و مرسوم و مزایای کشت با توجه به عملیات کشاورزی حفاظتی اعلام کرد.
وی، گفت: یکپارچه سازی اراضی، استفاده از ماشین آلات خاک ورزی کشاورزی حفاظتی، مدیریت بقایای گیاهی با توجه به حاصلخیزی خاک و کشت مستقیم جزء پروژه های کشاورزی حفاظتی است.
ایرانی فام افزود: در این زمینه تمام ماشین آلات و ادوات کشاورزی حفاظتی برای کشاورزان تأمین می شود و کاملاً با یارانه دولتی است و دولت در این زمینه حمایت شایانی از بهره برداران می کند که این دستگاه ها را با تسهیلات بانکی و هم به صورت یارانه در اختیار بهره برداران قرار می دهد که در آینده با این برنامه باعث خواهد شد در عرصه های تولیدی، کشاورزی حفاظتی جایگاه واقعی خود را بگیرد.
نظر شما