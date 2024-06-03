آمار شهدای غزه به ۳۶ هزار و ۴۷۹ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیهای جدیدترین آمار شهدا و زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه، ۳۶ هزار و ۴۷۹ نفر به شهادت رسیدهاند.
همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمیهای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۸۲ هزار و ۷۷۷ نفر رسیده است.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی ۴ جنایت و کشتار را در نوار غزه مرتکب شده است.
همچنین وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شهادت ۴۰ و زخمیشدن ۱۵۰ نفر را در پی داشته است.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که برخی از شهدا و قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابانها بوده و اشغالگران از امدادرسانی به آنها ممانعت میکنند.
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