به گزارش خبرنگار مهر، دیدار خیرخواهانه تیمهای فوتبال رسانه ورزش و پیشکسوتان ابومسلم خراسان با نتیجه 5 بر 4 به سود تیم مشهدی پایان یافت.

این دیدار عصر پنجشنبه با حضور بیش از هزار تماشاگر مشهدی در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد.

در تیم پیشکسوتان ابومسلم بازیکنانی سالهای دور فوتبال خراسان از جمله نیما نکیسا، حسین رضایی، حسین الفاطی، مهدی هاشمی نسب، اصغر جانداری، جلیل قوچان نژاد، خداداد عزیزی، حسین امیدوار، منصور شفیعی، حسین شاملو و سعید سیامی حضور داشتند.

همچنین اعضای تیم رسانه ورزش تهران شامل بازیکنانی همچون محمد شهرابی، رضا خسروی، عادل فردوسی پور و دیگر خبرنگاران و عکاسان ورزشی پایتخت بود.

از نکات جالب توجه این دیدار می توان به هت ‌تریک عادل فردوسی پور (مجری محبوب برنامه 90) اشاره کرد که البته نسبت به دیگر بازیکنان تیم رسانه ورزش از آمادگی بدنی بسیار بالایی نیز برخوردار بود.

در پایان این دیدار و زمانیکه تیم رسانه ورزش و به همراه چند خبرنگار مشهدی در رختکن حضور داشتند، تعداد بسیاری از علاقمندان فوتبال به قصد استقبال از مجری برنامه 90 به محل رختکن هجوم آوردند که در این بین درب رختکن شکست و به دلیل ازدحام جمعیت نزدیک بود به عادل فردوسی پور و دیگر خبرنگاران حاضر در رختکن آسیب برسد، با این حال عدم هماهنگی و حضور به موقع حراست تربیت بدنی در رختکن رسانه ورزش برای سامان بخشیدن به شرایط به وجود آمده باعث شد تا تیم میهمان و خبرنگاران مشهدی حاضر در رختکن با حدود نیم ساعت تأخیر از ورزشگاه تختی خارج شوند.

به گفته مسئول برگزاری این مسابقه، عواید حاصل از کمکهای اهالی ورزش خراسان و نیز بلیط فروشی این دیدار قرار است به نونا پسانین و علی مخنکی دو ورزشکار آسیب دیده مشهدی اختصاص پیدا کند.