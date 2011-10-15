به گزارش خبرگزاری مهر، "چلچله" عنوان بخش تقدیر از فیلم‌های برگزیده چهل دوره گذشته این جشنواره در رشته‌های انیمیشن، مستند، داستانی بلند دانش آموزی، داستانی بلند خانواده و داستانی کوتاه است. در این بخش قرار است هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده آثاری چون "قصه‌های مجید"، "چکمه"، "مربای شیرین"، "تیک تاک"، "کیسه برنج" و ... مورد تجلیل واقع شود.

داوری فیلم‌ها در این بخش از 16 مهر ماه آغاز شده و تا اول آبان ماه ادامه می‌یابد. 267 فیلم در بخش‌های یادشده حضور دارند که جوایزی به فیلم‌های برتر هر گروه اهدا می‌شود و بهترین‌های متن تحقیقی، فیلمنامه، بازیگری و کارگردانی نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

جشنواره فیلم رشد با 46 سال سابقه و 40 دوره برگزاری، قدیمی‌ترین رویداد سینمایی ایران است که هر سال از سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

