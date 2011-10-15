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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی در جشنواره فیلم رشد برگزار می‌شود

بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی در جشنواره فیلم رشد برگزار می‌شود

بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده برجسته کودک و نوجوان در بخش "چلچله" چهل‌ و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "چلچله" عنوان بخش تقدیر از فیلم‌های برگزیده چهل دوره گذشته این جشنواره در رشته‌های انیمیشن، مستند، داستانی بلند دانش آموزی، داستانی بلند خانواده و داستانی کوتاه است. در این بخش قرار است هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده آثاری چون "قصه‌های مجید"، "چکمه"، "مربای شیرین"، "تیک تاک"، "کیسه برنج" و ... مورد تجلیل واقع شود.

داوری فیلم‌ها در این بخش از 16 مهر ماه آغاز شده و تا اول آبان ماه ادامه می‌یابد. 267 فیلم در بخش‌های یادشده حضور دارند که جوایزی به فیلم‌های برتر هر گروه اهدا می‌شود و بهترین‌های متن تحقیقی، فیلمنامه، بازیگری و کارگردانی نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

جشنواره فیلم رشد با 46 سال سابقه و 40 دوره برگزاری، قدیمی‌ترین رویداد سینمایی ایران است که هر سال از سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1433248

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