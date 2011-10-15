به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان قبل از ظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای اداری جوین با بیان اینکه ستاد سرشماری شهرستان با گزینش 80 نفر نیروی مجرب کار خود را آغاز کرده است، از روند برگزاری کلاس های آموزشی ابراز رضایت کرد.

فرماندار جوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ستاد انتخابات شهرستان پس از تشکیل به صورت جدی در حال رصد وضعیت شهرستان و انجام مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات است، از همه روسای ادارات خواست تا از ورود زودتر از موعد به صحنه انتخابات بپرهیزند.

فروزان همچنین از برنامه های دهه کرامت که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوین برگزار شده است تقدیر و آن را نقطه ای درخشان در کارنامه عملکرد این اداره عنوان کرد.