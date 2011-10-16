راهکارهای استفاده ایمن از گاز طبیعی در مازندران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عرب مقصودی اظهار داشت: فردی که شیوه صحیح استفاده از وسایل گازسوز را می داند انسانی دور اندیش بوده که در نتیجه به کار بستن نکات ایمنی اطرافیان خود را از حوادث احتمالی حفظ می کند.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران، مونوکسید کربن را ترکیبی شیمیایی متشکل از کربن و اکسیژن دانست و افزود: مونوکسید کربن گازی بسیار سمی بوده که در اثر احتراق ناقص سوخت های فسیلی مانند گاز متان، نفت و زغال چوب به وجود می آید.



وی با بیان اینکه گاز ومنوکسید کربن از طریق سیستم تنفسی جذب بدن می شود، افزود: گاز مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بی بو است و به این دلیل به سادگی و با حواس پنجگانه انسان قابل تشخیص نیست.



عرب مقصودی، افزایش فشار خون و تپش قلب، حالت تهوع، خواب آلودگی، تشنج، سردرد و سرگیجه، خستگی، آشفتگی، بیهوشی و کما را از علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عنوان کرد.



وی با اشاره به اینکه گاز مونوکسید کربن هنگام تنفس در مکان آلوده جایگزین اکسیژن خون می شود، افزود: در این حالت قدرت انتقال اکسیژن از هموگلوبین خون گرفته شده و انسان را دچار مسمویت می کند.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به روشهای خروج گازهای خطرناک از وسایل گازسوز مانند بخاری اظهار داشت: شرایط تهویه بسیار مهم بوده و اگر از وسایل گازسوز در منازل استفاده می کنید از مسدود نمودن روزنه های در و پنجره پرهیز نمایید.



عرب مقصودی با تاکید بر استفاده از وسایل گازسوز استاندارد ،ادامه داد:لوله بخاری باید گالوانیزه و مجهز به کلاهک H باشد.



وی با بیان اینکه طول عمودی لوله بخاری نباید ازسه متر کمتر باشد، افزود: باید در حد امکان از ایجاد طول افقی خودداری شود.



عرب مقصودی با بیان اینکه هر وسیله گازسوز باید یک دود کش مجزا داشته باشد، گفت: باید از باز بودن مسیر لوله بخاری اطمینان حاصل کرده و از نصب کلاهک های سیمانی پرهیز شود.



وی با تاکید بر عدم استفاده از وسایل گازسوز بدون ترموکوپل و غیراستاندارد، افزود: سماورهای گازی و تک شعله بدون ترموکوپل قابل اعتماد نیستند چون در صورت قطع جریان گاز و برقراری مجدد منزل مسکونی انباشته از گاز طبیعی بوده و خطر انفجار گاز بسیار زیاد است.



عرب مقصودی از مردم استان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن گویای 194 شرکت گاز مازندران در ساری و در شهرستانها یا تلفن دفتر روابط عمومی شرکت گاز مازندران به شماره 3204072 با پیش شماره 0151 تماس حاصل نمایند یا به امور مشترکان گاز محل سکونت خود مراجعه کنند.