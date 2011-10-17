ایثارگران بر عملکرد ادارات آذربایجان شرقی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی عصر یکشنبه در نشست شورای مشورتی ایثارگران معتمد استانداری آذربایجان شرقی گفت: خانواده ایثارگران بیشتر از دیگران به ثمره خون شهیدان اعتقاد دارند و با اعتماد بنفس بیشتری می توانند این ماموریت را انجام دهند.

وی با اشاره به تلاش دولت برای ادای دین خود به جامعه ایثارگری، استفاده ازایثارگران برای نظارت بر حسن عملکرد دستگاه های اداری آذربایجان شرقی را در این راستا ارزیابی کرد و گفت: این حرکت نوعی احترام به جامعه ایثارگری است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در همین راستا توجهی خاص به خانواده شهدا و ایثارگران دارد و در سفرهای شهرستانی، علاوه بر حضور بر سر مزار گلگون کفنان، با چند خانواده شهید نیز دیدار می کند.

بیگی افزود: استانداری آذربایجان شرقی می کوشد از مقبولیت جامعه ایثارگران معتمد استفاده کند زیرا هر فردی که از نشان ایثارگری بهره مند است ارزش و قداست خاصی دارد و به عنوان مصلح اجتماعی طرف اعتماد مردم است.

در این دیدار علاوه بر ارائه گزارش توسط مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، حاضران به طرح دیدگاههای خود پرداختند.

کمبود یا تعارض قوانین، موضوع اشتغال فرزندان شاهد، عدم بهره مندی از آزادگان و خانواده ایثارگران در دستگاه های اجرایی، ضرورت حضور نمایندگانی از جامعه ایثارگران در جلسات شورای اداری شهرستان ها، لزوم اهتمام به ترویج فرهنگ شهادت و ایثار و نیز حمایت از خوداشتغالی بخش خصوصی توسط خانواده ایثارگران مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.