گزارش مهر از وضعیت برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابقه تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران را دارد و از این رو خود یک دانشگاهی است که در سالهای اخیر بر این موضوع تاکید نیز داشته است.
با بررسی اتفاقات مهر 84 تا مهر 90 که که 6 سال از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را شامل می شود، نشان می دهند که مراسم آغاز سال تحصیلی در سه سال اول یعنی مهر 84، مهر 85 و مهر 86 میزبان رئیس جمهور بوده است.
در سالهای بعد معاون اول رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه وزرای آموزشی در مراسم آغاز سال تحصیلی شرکت داشته اند.
|تاریخ
|دانشگاه میزبان
|حضور مقامات
|پنجم مهرماه سال 84
|دانشگاه تهران
|
دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
غلامحسین رحیمی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
حجت الاسلام قمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
|هشتم مهرماه سال 85
|دانشگاه تهران
|
دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
غلامحسین الهام سخنگوی دولت
محمدمهدی زاهدی وزیر علوم
کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت
حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
|شانزدهم مهرماه سال 86
|دانشگاه تهران
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دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
|هشتم مهرماه سال 87
|دانشگاه تهران
|
حضور رئیس جمهور منتفی شد
|ششم مهرماه سال 88
|دانشگاه تهران
|
بدون حضور رئیس جمهور
کامران دانشجو وزیر علوم
مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت
حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش
|دهم مهرماه سال 89
|دانشگاه تهران
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رئیس جمهور برای مراسم آغاز سال تحصیلی دعوت شد اما مراسم لغو شد
|هشتم مهرماه سال 90
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|حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حرم حضرت امام رضا (ع)
مهرماه 90 اما هیچ یک از برنامه هایی که برای آغاز سال تحصیلی پیش بینی می شد، اجرایی نشد و در نهایت کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم سال تحصیلی را با حضور در حرم رضوی (ع) سال تحصیلی را با دانشجویان حاضر در مشهد مقدس آغاز کرد.
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