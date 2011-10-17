حضور ناوشکن جماران در بندر صلاله عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار دوم سید محمود موسوی، معاون عملیات نیروی دریایی پس از اعلام اولین توقف ناوشکن جمهوری اسلامی ایران در بندر صلاله عمان گفت: در راستای انجام مأموریت رزمی و تعمیق روابط دوستانه با کشورهای منطقه ناوگروه شانزدهم نیروی دریایی به سر فرماندهی ناوشکن جماران، نماد اقتدار دریایی کشور ساعت 12 روز جاری در بندر صلاله پهلو گرفت.

وی با بیان اینکه ناوشکن پر افتخار جمهوری اسلامی ایران جماران در حال انجام اولین مأموریت برون مرزی خود است اظهار داشت: این ناوشکن در ادامه مأموریت خود به منظور حراست از منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی با به اهتزاز درآوردن پرچم سرافراز کشور ایران و ابلاغ پیام صلح و دوستی به سایر کشورهای منطقه، در پهنای آب‌های بین‌المللی، شمال اقیانوس هند، خلیج عدن و دریای سرخ به انجام گشت زنی می‌پردازد.

ناوگروه شانزدهم نیروی دریایی ارتش، متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران و ناو بندرعباس در شانزدهم مهرماه امسال مأموریت خود را برای حضور در آب‌های بین‌المللی آغاز کرد.

ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران، نخستین ناوشکن طراحی شده و ساخته شده بدست متخصصان افتخار آفرین نیروی دریایی ارتش در سی‌ام بهمن ماه 1388 با فرمان فرماندهی معظم کل قوا، امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)، رسماً به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد و به رغم تحریم‌های فراوان، جمهوری اسلامی ایران به جمع معدود کشورهای جهان پیوست که از قابلیت طراحی، ساخت و تجهیز رزم ناوها و ناوشکن‌های پیچیده برخوردارند.

گفتنی است پیش از این دریادار موسوی اعلام کرده بود که ناوشکن جماران در اولین ماموریت برون‌مرزی خود، پس از عبور از تنگه باب‌المندب، وارد دریای سرخ خواهد شد.



