تشدید درگیریها در صنعا / شورای امنیت اوضاع یمن را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، منابع بیمارستانی در صنعا اعلام کردند: در درگیریهای امروز میان نیروهای عبدالله صالح و علی محسن الاحمر از نظامیان مخالف سه نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: بر اثر اصابت موشک به منزلی در اطراف میدان التغییر در اطراف دانشگاه صنعا(جایی که معترضان یمنی خواستار کناره گیری عبدالله صالح هستند) شماری کشته و زخمی شدند.

همچنین شاهدان عینی اعلام کردند که نیروهای مخالف و طرفدار عبدالله صالح با استفاده از موشک، خمپاره و ادوات سنگین دیگر مواضع یکدیگر را اواخر شب گذشته گلوله باران کردند و هم اکنون صدای انفجارهای متعددی به گوش می رسد.

به گفته این منابع، درگیری شدید میان نیروهای "صادق الاحمر" رئیس قبیله مخالف عبدالله صالح با طرفداران رژیم در منطقه "سوق الرشید" در کوی "الحصبه" ، مقابل مجلس مشورتی و خیابان تلویزیون در پایتخت یمن رخ داده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم یمن از کشف مقادیر زیادی مواد منفجره و تله های انفجاری در عدن در جنوب کشور خبر دادند.

منبع فوق تاکید کرد: نیروهای امنیتی مقادیری گلوله خمپاره،ماده تی ان تی،چاشنی انفجاری از تروریستها که قصد عملیات تروریستی داشتند به دست آوردند.

خبر دیگر اینکه قرار است شورای امنیت امروز بار دیگر موضوع یمن را بررسی کند.