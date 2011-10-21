به گزارش خبرنگار مهر، نظرخواهی از جامعه انیمیشن درباره آسیفای ایران، پرونده‌ای است که با عنوان «سنگ پیش پایمان نیندازد حمایت پیش‌کش» در این شماره پیل‌بان منتشر شده است. در بخش انیمیشن کوتاه این نشریه هم مطلبی با عنوان «جذاب است چون 75 نفر 5 سال عاشقی کردند» درباره انیمیشن کوتاه سرود نسی درج شده است.

در بخش یک نگاه این شماره از پیل‌بان، مطلبی درباره صنوف مختلف انیمیشن با بازار فیلم کشور منتشر شده است. «نینجای جهانی، جهان نینجایی» هم مطلبی است که در بخش انیمه پیل‌بان صد و دهم چاپ شده است. در سال 2002 اینترنت پرسرعت به صورت جهانی فراگیر شده بود و با رسیدن آوازه این انیمه به سایر نقاط جهان، انیمه و متعاقبا مانگا توانست مرزهای ژاپن را به سرعت در نوردد و به یک پدیده جهانی مبدل شود. این مطلب به این موضوع خواهد پرداخت.

در بخش هنر نقد انیمیشن که قسمت پنجمش در این شماره چاپ شده، مقاله‌ای با عنوان «قهرمان‌ها و ضد قهرمان‌ها» منتشر شده که نوشته مارتین گودمن (دکتر تون) است و در آن به قهرمانان تیپیک موفقی مانند باب اسفنجی شلوار مکعبی و هاکلبری هاوند، و قهرمانان تیپیک ناموفقی چون والی گیتور و بارنی خرسه اشاره شده است.

شکارچی ترول، بازگشت مارکس و مجمع وینکس: سرگذشتی سحرآمیز نام 3 فیلم اروپایی هستند که در مطلب وامداری صحنه‌های سورئال به انیمیشن، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. «تنوع و جذابیت در کشتن و نابود کردن نیست» هم عنوان مطلب دیگری است که در قسمت سبک‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای این مجله منتشر شده است.

در شماره تازه این ماهنامه، همچنین سری دوم مجموعه انیمیشن پهلوانان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در بخش گزارش ویژه هم گروه دوبلاژ آواژه به سرپرستی اشکان صادقی معرفی شده است.

شماره صد و دهم مجله پیل‌بان، با قیمت 2 هزار و 500 تومان در پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها عرضه شده است.