دومین همایش علوم تربیتی اردبیل با معرفی مقالات برتر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش عصر پنجشنبه، در محورهای مختلف از جمله یادگیری الکترونیکی، برنامه ریزی آموزشی و دروسی، آموزش عالی و پیش دبستانی و تعامل خلاقانه پژهشگران حوزه علوم تربیتی و علمی برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل در مراسم اختتامیه این همایش اظهار کرد: به دبیرخانه این همایش بیش از 120 مقاله ارسال شده بود که از بین این مقالات 53 مقاله پذیرفته شده است.

ولی الله خوش طینت کیفیت مقالهای ارسالی به این همایش را مطلوب دانست و افزود: از بین مقالات ارسالی 6 مقاله حائز رتبه برتر شناخته شدند.

وی از برگزاری همایش منطقه ای توسعه کشاورزی در دانشگاه مشکین شهر در سالجاری خبر داد و عنوان کرد: همایش ملی ریاضی نیز چهارم مهر ماه به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد و دستاورد مطلوبی به دنبال داشت.

به گفته خوش طینت در دانشگاه پیام نور استان اردبیل، 25 هزار دانشجو در 13 واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند و از این تعداد بیش از هفت هزار دانشجو در مرکز استان تحصیل می کنند.

در این همایش فرماندار خلخال نیز از افتتاح دانشکده علوم پزشکی خلخال در بهمن ماه امسال خبر داد.

ذبیح الله عبدالهی اظهار کرد: این دانشگاه از سال آینده با جذب دانشجو در پنج رشته تحصیلی فعالیت خود را آغاز می کند.

وی رشته های کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی و پرستاری و مامایی را از جمله رشته های این دانشگاه عنوان کرد.