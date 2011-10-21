تیم والیبال کرمان در زمین خود برای هر تیمی آزار دهنده است

مسعود آرمات پس از شکست تیم والیبال کرمان در نخستین دیدار لیگ برتر والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هیئت والیبال کرمان بازی خوبی را از خود ارائه داد و به نظر من تیم هیئت والیبال کرمان به نسبت زمان کوتاه تشکیلش تیم جوان و باانگیزه ای بود.

وی افزود: کرمان در شهر خود و در مقابل تماشاچیان خود می تواند برای هر تیمی در لیگ برتر والیبال کشور آزار دهنده باشد و به عقیده من در بازی امروز بازیکنان این تیم بازی بسیار خوبی را در مقابل بانک کشاورزی تهران انجام دادند.

آرمات بیان داشت: داوری در این مسابقه پر اشتباه بود اما این اشتباهات برای هر دو طرف بود و اما استرس بر هر مربی در مسابقه اعتراضاتی را هم در پی دارد.

وی در مورد نقاط ضعف تیم کرمان گفت: تیم هیئت والیبال کرمان در بازی امروز بر روی بازیکن پشت خط زن دارای مشکلاتی بود اما به نظر من مهمترین علت ناکامی تیم هیئت والیبال کرمان در بازی امروز عدم هماهنگی بازیکنان این تیم بود که به نظر من دلیل آن دیر تشکیل شدن این تیم بود.

وی بیان داشت: هادی پناهی نیز یکی از بازیکنان خوب سال گذشته ما و سال جاری کرمان است و این بازیکن می تواند در تمامی پست ها بازی کند و این مطلب را در تیم سال گذشته به اثبات رسانده است.



