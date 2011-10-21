به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سیدعلی ریاض در جمع خبرنگاران در مدینه منوره گفت: با توجه به هوای غبارآلود شهر مدینه، سفارش موکد ما این است که افراد مسن، بیماران تنفسی و بیماران قلبی تا جای ممکن حداقل تردد را در شهر مدینه داشته باشند.



وی با بیان اینکه گرد و غبار در هوای شهر مدینه ظرف یک یا دو روز آینده از بین می‌رود، افزود: پزشکان کاروان‌ها تعدادی ماسک در اختیار دارند که در اختیار زائرانی که نیازمند به ماسک هستند، قرار می‌دهند، همچنین انبار مرکز پزشکی حج نیز به اندازه‌ای که بتوان ماسک در اختیار زائران دارای مشکلات تنفسی و قلبی قرار داد تجهیز شده است.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: مرکز پزشکی حج، ماسک‌ها را به درخواست پزشک کاروان در اختیار قرار می‌دهد. ریاض خاطرنشان کرد: زائرانی که خودشان ماسک پارچه‌ای به همراه دارند حتی‌المقدور از ماسک استفاده کنند.

