به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده مرزبانی کل کشور به همراه هئیتی متشکل از بازرسان و فرماندهان این نیرو دقایقی پیش با یک فروند هواپیمای اختصاصی ناجا به این شهرستان سفر کرده است.

هیئت نظامی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران قرار است تا ساعاتی دیگر ضمن بازدید از محل وقوع حادثه، با هیئتی مرکب از فرماندهان مرزبانی کشور جمهوری آذربایجان دیدار و علت این حادثه را مورد بررسی قرار دهند.

گفتنی است دو روز پیش یکی از سربازان مرزبانی جمهوری اسلامی در پاسگاه دیده بانی فیروز آباد شهرستان پارس آباد بدون حمل اسلحه و به صورت اشتباهی وارد خاک جمهوری آذربایجان شده بود که توسط مرزبانان این کشور به شهادت می رسد.

به گفته شاهدان مرزبانان کشور جمهوری آذربایجان پس از دستگیری این سرباز و برخلاف عرف و قوانین بین المللی، اخلاقی و انسانی وی را از فاصله چند متری به رگبار می بندند و در مقابل دیدگان مرزبانان پاسگاه فیروز آباد به شهادت می رسانند.

تاکنون پیکر مرزبان شهید کشورمان که 18 سال سن و از شهرستان خرم آباد استان لرستان بوده، تحویل مقامات جمهوری اسلامی نشده است، اما هیئت نظامی کشورمان در بدو ورود به این شهرستان رایزنیهای خود را در این خصوص آغاز کرده اند.

